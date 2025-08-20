La prima concorrente ufficiale del Grande Fratello di Simona Ventura potrebbe essere l'ex fidanzata di un cantante famosissimo: di chi si tratta

Tra i concorrenti del Grande Fratello di Simona Ventura potrebbe esserci la ex fidanzata di uno dei cantanti italiani del momento. Stiamo parlando di Olly, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo e finito al centro delle polemiche di recente per una cena tra amici. Questa volta, il cantante torna sotto i riflettori perché una sua ex fiamma sarebbe ormai vicina all’ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

Lei sia chiama Angela Fernandez e avrebbe avuto un flirt col cantante poco tempo fa. A lanciare l’indiscrezione bomba è stato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, svelando che: “Nelle rubriche precedenti avevamo svelato che al Gf sarebbe approdata una concorrente spagnola di nome Angela… Ma lo scoop che abbiamo scoperto in queste ore è un altro, Angela ha avuto un flirt recente con il cantante Olly. Lui l’ha contattata su Instagram, poi la prima uscita, la seconda e infine hanno iniziato una storia.”

Angela Fernandez, l’ex fidanzata di Olly sarà la prima concorrente ufficiale del Grande Fratello?

Una storia, quella tra Angela e Olly, che sarebbe però già finita, almeno stando alle indiscrezioni. Il cantante è attualmente single, anche se non mancano gossip sulla sua vita amorosa, che di recente l’hanno anche affiancato a Belen Rodriguez. Tornando ad Angela, pare che la ragazza abbia superato uno dopo l’altro i provini come Nip, non essendo un volto dello spettacolo. Di professione fa infatti la hostess in un hotel di Milano, ed è dunque lontana da ogni forma di popolarità. Potrebbe però ottenerla nel corso della nuova edizione del Grande Fratello, in partenza a fine settembre con la conduzione di Simona Ventura, che prende il posto di Alfonso Signorini. Angela, dunque, potrebbe essere la prima concorrente ufficiale del reality.