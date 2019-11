Ex fidanzata Gaetano Arena/ Chi è? “Rivelazioni importanti a Pomeriggio 5”

Puntata totalmente dedicata al gossip quella di Pomeriggio 5 in onda oggi 11 novembre. In studio si torna a parlare di Gaetano Arena e della presunta relazione che avrebbe con Ambra Lombardo, attuale compagna di Kikò Nalli. Solo pochi giorni fa, nel salotto di Barbara D’Urso, si è parlato abbondantemente dello scoop in questione, correlato da video e foto del paparazzo Alex Fiumara. Oggi la vicenda si articola ulteriormente perché in studio arriva una nuova testimonianza chiave. È Barbara D’Urso ad annunciare nel promo della nuova puntata che sarà sua ospite l’ex fidanzata di Gaetano Arena. La ragazza, infatti, sarà in studio per fare delle dichiarazioni molto importanti probabilmente sulla loro storia ma anche su questo gossip che coinvolge Ambra Lombardo.

Ex fidanzata di Gaetano Arena: rivelazioni importanti

Gaetano Arena, d’altronde, aveva già accennato nella Casa del Grande Fratello 16 ad una storia d’amore finita. Una grande delusione per lui, che poi proprio all’interno della Casa si è avvicinato prima a Martina Nasoni – che gli ha rifilato un due di picche – poi ad Erica Piamonte. Oggi questa ex fidanzata, della quale a breve conosceremo anche il nome, è in studio per raccontare la sua versione dei fatti e, chissà, probabilmente per aggiungere dettagli sul gossip che parla di tradimento di Ambra Lombardo. In studio, infatti, ci sarà anche Kikò Nalli che, proprio pochi giorni fa su Instagram, ha smentito categoricamente l’indiscrezione che vede coinvolta la sua fidanzata Ambra. Una puntata insomma davvero molto ricca.

