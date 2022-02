Ex fidanzate di Morgan/ Da Asia Argento a Jessica Mazzoli fino ad Alessandra Cataldo

Tutte le ex di Morgan: il cantautore ha vissuto storie d’amore passionali e tormentate con Asia Argento, Jessica Mazzoli fino ad Alessandra Cataldo. Proprio sull’ultima fidanzata Alessandro Cataldo, Marco Castoldi ha rivelato: “io sono uno che ama, non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei. Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa”. Su di lei, infatti, non è dato sapere di più, anche se dal loro amore è nata la terza figlia del cantante: si tratta di Maria Eco. In passato Morgan è stato legato per tantissimi anni ad Asia Argento, la prima moglie da cui ha avuto anche la prima figlia Anna Lou.

Recentemente i due ex, durante una serie di botta e risposte pubblicate in una stanza di ClubHouse chiamata “The Royal Couple”, si sono lasciati andare a delle rivelazioni davvero forti. “Ma perché noi ci siamo lasciati?” domanda l’attrice all’ex compagno che ha replicato dicendo “perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice. Tremava come un bambino al buio. Era un uomo tranquillo nel cuore della notte. Faceva paura a tutti. Era spiato e noi lo spiavamo”.

Ex Morgan: dopo Asia Argento la passione con Jessica Mazzoli di X Factor

Asia Argento e Morgan si sono amati per tantissimi anni. Chissà che i due non possono riprovarci un giorno, visto che la figlia di Dario Argento si è spinta davvero oltre rivelando: “ti adoro Marco, dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo questa cosa pazza (…) Ci amavamo moltissimo, e io godevo quando ti vedevo in tour con i Bluvertigo”. Una proposta a cui Morgan ha replicato: “quando? In autunno no, cadono le foglie e io muoio. E poi in autunno i violini singhiozzano. Fammi questo regalo. A primavera vedo sempre gli altri felici e io sono malinconico”.

Poi nella vita di Morgan è arrivata Jessica Mazzoli incontrata durante la sua esperienza a X Factor. Un amore passionale da cui è nata la seconda figlia Lara. Purtroppo tra i due le cose sono finite molto male. La conferma è arrivata anche dalla parole di Jessica che ha dichiarato: “non parlo più di Morgan. Non posso e soprattutto non voglio dire niente”. Non solo, la cantante sarda ha aggiunto: “ho deciso di non parlare più di lui e di tenermi tutto per me. Quando mi sentirò, dirò quello che devo, tutte le cose, positive o negative che siano”.



