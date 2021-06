Ex fidanzate Pierre Cosso/ Da Sophie Marceau a Sabrina Salerno

Pierre Cosso sarà uno dei protagonisti della repliche di oggi di Verissimo. Il programma di Silvia Toffanin continua a proporre vecchie interviste compresa quella dell’attore che nel suo passato è stato al fianco di tante donne, alcune davvero molto famose come Sophie Marceau e Sabrina Salerno. Gli anni Ottanta regalarono tante soddisfazioni a Pierre Cosso e Sabrina Salerno, entrambi sulla cresta dell’onda anche se per due motivi diversi, lui famoso al cinema dopo il boom de Il Tempo delle mele 2, lei pr la sua musica e la sua hit, Boys, Boys, Boys su tutte. Nonostante la loro movimentata vita, però, tra i due è nato l’amore grazie ad un incontro fatale di cui si sa davvero poco e di cui hanno detto poco anche in seguito. I due si sono visti alle feste e ad eventi mondani e da lì ai primi scatti rubati è passato poco.

Ex fidanzate Pierre Cosso, chi sono? Nella sua vita anche Sophie Marceau a Sabrina Salerno

Addirittura il gossip parlò di una liason ufficiale e di un possibile matrimonio ma poi tutto è finito. Il silenzio è calato il silenzio sulla loro storia e per un po’ non si è saputo niente fino a quando, a metà bocca, non hanno confermato la loro passione. In passato Pierre Cosso è stato molto vicino anche alla collega Sophie Marceau e in questo caso è lui a parlare di un grande amore: “Ho fatto ridere tutti. Dopo due giorni sul set io e Sophie stavamo insieme e lo siamo rimasti per due anni e mezzo… Ci siamo persi di vista vent’anni fa […] Mi piacerebbe un giorno ritrovarci”. Cosa racconterà oggi pomeriggio?

