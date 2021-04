Ex fidanzati Asia Argento, chi sono?/ Da Morgan a Michele Civetta fino a Corona

Tanti sono gli amori che hanno fatto parte della vita di Asia Argento. Il più noto è certamente lui, Morgan, con il quale l’attrice ha avuto una tormentata storia d’amore che, di tanto in tanto, continua a riaccendere il gossip. Morgan è il padre di Anna Lou, primo figlio della Argento. Nel 2008 l’attrice sposa il regista Michele Civetta che diventerà poi padre del suo secondo figlio, Nicola Giovanni. Una storia che arriva però a conclusione nel 2013: il matrimonio finisce e la Argento arriva ad accusare l’ormai ex, dichiarando: “Sono una madre sola, con i padri che non aiutano. Ho trovato due uomini su due che non si prendono le loro responsabilità”. Nello stesso anno per la Argento si parla di un altro amore: quello col celebre cantante Max Gazzé.

Asia Argento e Vera Gemma, retroscena su Pechino Express/ "Dicevano di parlar male.."

Da Max Gazzè a Fabrizio Corona: gli amori noti di Asia Argento

Tra Asia Argento e Max Gazzé sembra essere vero amore, tant’è che non mancano dediche romantiche sui social. Eppure, anche questa storia giunge al termine. Quando si lasciano, lei scrive su Twitter: “Gli uomini non mi piacciono più”. E aggiunge poi che “Gli uomini per me sono solo una perdita di tempo ed energie. Ho altre cose che mi fanno del bene: i miei ragazzi, il cinema, la musica”. Nel 2016, Asia Argento incontra il noto chef Anthony Bourdain. Tra i due nasce un grande amore che purtroppo termina in modo tragico: lui si suicida. Asia vivrà mesi di grande dolore, dicendosi devastata. Più recente è invece il flirt con Fabrizio Corona. Dopo tira e molla, i due oggi hanno mantenuto una bella amicizia.

