Ex fidanzati Claudia Gerini / Dal flirt con Boncompagni all’amore con Federico Zampaglione

Claudia Gerini è l’ospite speciale nella puntata di oggi a Da Noi… A ruota libera, programma condotto da Francesca Fialdini. L’attrice ha avuto una carriera molto ricca, ma altrettanto movimentata è stata la sua vita sentimentale che conta diverse relazioni importanti e flirt passeggeri. Non si può non citare l’importante storia d’amore con l’ex Federico Zampaglione dei Tiromancino.

Riccardo Sangiuliano chi è il compagno di Claudia Gerini/ "L’avevo conosciuto tanti anni fa poi..."

I due si sono conosciuti per la prima volta sul set del videoclip della canzone Amore impossibile, nel 2004. In quel periodo, l’attrice si era lasciata con l’ex marito e dirigente finanziario Alessandro Enginoli con il quale aveva avuto la figlia Rosa. Dall’amore con l’ex di Claudia Gerini, Zampaglione, è nata la figlia Linda, nel 2009, anche se la coppia non ha mai voluto sposarsi: “In realtà dopo 10 anni insieme e una famiglia è come fossimo marito e moglie” spiegava l’attrice in un’intervista.

Riccardo Sangiuliano, chi è il fidanzato di Claudia Gerini/ "Sono innamorata, è una bellissima relazione!"

Claudia Gerini e la fine della storia con l’ex Federico Zampaglione: “Non ci sono stati tradimenti”

Claudia Gerini e Federico Zampaglione hanno vissuto una storia d’amore bellissima, ma il loro rapporto è cambiato pian piano. La coppia ha, dunque, rotto dopo anni di relazione: “Un anno e tre mesi fa la nostra coppia è ufficialmente finita, ma abbiamo continuato ad andare d’accordo come prima e la nostra bambina non si è accorta di niente. Siamo stati fortunati: non ci sono stati strappi, tradimenti o recriminazioni. Siamo sempre una famiglia, anche se ho recuperato la mia libertà” dichiarava l’attrice al settimanale Grazia.

John Wick - Capitolo 2/ Trama e cast del primo sequel con Keanu Reeves, stasera 25 marzo 2024

“Non siamo stati noi a separarci, è stata la vita alle cui leggi non si può sfuggire. Le storie d’amore iniziano e finiscono” dichiarava l’ex di Claudia Gerini ai microfoni di Oggi è un altro giorno. Quando era giovanissima, l’attrice ha avuto un flirt con Gianni Boncompagni: “Nonostante l’enorme differenza di età, era una relazione alla pari… E non c’era alcun tipo di corruzione, non ho avuto niente in cambio, nulla di materiale” raccontava al Corriere della Sera Gerini che, oggi, è felicemente fidanzata con il nuovo compagno Riccardo Sangiuliano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA