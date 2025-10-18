Ex fidanzati di Anna Falchi, chi sono: le storie con diversi personaggi del mondo dello spettacolo, da Fiorello a Max Biaggi. Poi imprenditori e politici

Ex fidanzati di Anna Falchi: le nozze solo con Stefano Ricucci

Nel corso della sua vita Anna Falchi ha avuto diverse storie d’amore importanti, spesso molto chiacchierate, tanto che non sono mancate nel corso della sua vita le copertine di giornale e i gossip in merito al suo privato. Nel 1994 Anna Falchi si è legata a Fiorello, all’epoca agli esordi tra radio e programmi televisivi. Proprio in quegli anni i due hanno vissuto una storia d’amore intensa, durata circa due anni.

Anna Falchi, chi è: le origini finlandesi e la carriera da showgirl/ Il successo con Miss Italia

Dopodiché, la showgirl, all’epoca simbolo della bellezza italiana (nonostante le origini finlandesi), si è legata a Max Biaggi, pilota. La loro storia è durata, allo stesso modo, un paio di anni. Dopodiché, Anna Falchi ha avuto una storia d’amore importante con Stefano Ricucci, imprenditore e finanziere: con lui ha vissuto la relazione più significativa, almeno fino a quel momento. I due, infatti, sono convolati a nozze nel 2005 con una cerimonia all’Argentario.

Chi è Alyssa, la figlia di Anna Falchi/ "Grazie a lei resto aggiornata sul mondo digital"

Ex fidanzati di Anna Falchi, chi sono: l’amore con Montesi e la nascita della figlia Alyssa

Un matrimonio, quello tra Anna Falchi e Stefano Ricucci, durato appena un anno. Dopo la storia con l’ex marito, Anna ha cominciato un’altra relazione ancora che ha portato alla nascita della sua unica figlia, Alyssa. La bambina, oggi una splendida adolescente, è nata dall’amore con Denny Montesi, imprenditore romagnolo: anche con lui la storia è durata circa due anni, dal 2008 al 2010. Dopodiché Anna ha vissuto un amore lungo 11 anni, dal 2011 al 2022, con Andrea Ruggieri, giornalista e politico. Per poi legarsi ad Andrea Crippa, il suo attuale compagno.

Andrea Crippa, compagno di Anna Falchi/ Chi è il politico al suo fianco: "Siamo 'in love'"

Tante, dunque, le storie d’amore vissute da Anna Falchi con persone del mondo dello spettacolo e imprenditori: nel corso della sua vita, la splendida showgirl si è legata a diversi uomini, trovando la sua pace sentimentale solamente di recente con Crippa, al quale è attualmente legata.