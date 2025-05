Sono tanti gli uomini che hanno fatto parte della vita di Antonella Mosetti, showgirl molto attiva agli inizi degli anni duemila. Dopo la fine della storia d’amore con il padre di sua figlia Asia, Alessandro Nuccetelli, l’attrice, oggi influencer, ha avuto diversi uomini. Storie più o meno importanti, che hanno segnato la sua vita. Tra questi ci sono tanti volti noti del mondo dello spettacolo, del cinema e del calcio ma anche in generale dello sport. Ma chi sono gli ex fidanzati di Antonella Mosetti? Con Alessandro, il papà di sua figlia Asia, nata nel 1996, Antonella è stata sposata per otto anni. Quando la storia d’amore è finita, la Mosetti si è legata a Davide Lippi, agente di calcio e figlio del grande tecnico Marcello Lippi. Una storia durata qualche anno quella con Davide che ha poi lasciato spazio ad un altro amore, con Aldo Montano.

Antonella Mosetti e il campione di scherma sono stati insieme per quattro anni. Dal 2008 al 2012, infatti, Antonella ha condiviso la sua vita con l’atleta: i due sognavano una famiglia insieme e pare infatti che durante la loro relazione, la Mosetti abbia subito anche diversi aborti. Un amore che comunque ha lasciato un segno: per stessa ammissione della Mosetti, Aldo Montano ogni tanto sente ancora la figlia di lei, Asia, che è cresciuta con loro. Dopo la storia d’amore con Aldo Montano, poi terminata, Antonella si è legata a Matteo Guazzo, calciatore della Salernitana, e dopo ancora ha avuto una relazione con Gennaro Salerno, pr di Napoli. “Non ho voglia di perdere tempo a quarant’anni. Avevamo esigenze diverse” aveva raccontato nel 2017 la Mosetti.

Ex fidanzati di Antonella Mosetti: diverse storie d’amore. Oggi è fidanzata?

Dopo la fine della storia con Gennaro Salerno, Antonella Mosetti era stata chiara. “Lo sono una donna, non una ragazzetta e se accanto a me c’è una persona che non mi dà quello di cui ho bisogno me ne vado” aveva affermato la showgirl. Dunque, oggi, Antonella è fidanzata? La scorsa estate è stata paparazzata con Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, con il quale ha avuto tra l’altro una liason in passato. Una relazione, quella con il giovane Niccolò, che è stata però smentita proprio da Antonella, che ha spiegato come tra loro – che hanno circa vent’anni di differenza – ci sarebbe stato solo un bacio. Non sappiamo dunque se Antonella Mosetti oggi sia o meno fidanzata.