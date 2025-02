Splendida e sempre molto apprezzata dal pubblico così come dagli uomini, Elodie ha avuto in passato alcuni ex fidanzati piuttosto conosciuti, che hanno passato al suo fianco diverso tempo, diventando parte della sua vita. Se attualmente, infatti, l’artista romana è felice al fianco di Andrea Iannone, al quale è legata ormai da tre anni, nel suo passato ci sono altri uomini che hanno avuto comunque una certa importanza, contribuendo a farla crescere e diventare ciò che è oggi.

Il primo tra gli ex fidanzati di Elodie del quale abbiamo notizia è Lele Esposito, cantante napoletano che è stato con l’artista italo-francese ai tempi di Amici, talent show di Maria De Filippi al quale ha partecipato quando era giovanissima. La loro storia, nata davanti alle telecamere, inevitabilmente ha fatto sognare i fan ma è finita ben presto. “Era molto diverso da me ma è stato il primo a credere nel mio talento. Se perdevo la testa, veniva a riprendermi” ha raccontato Elodie parlando a Grazia proprio di Lele Esposito. I due si sono lasciati presto per via di alcune incompatibilità caratteriali ma nonostante ciò il ricordo nei suoi confronti è ancora ricco di affetto.

Ex fidanzati di Elodie, chi sono: perché è finita con Marracash

Tra gli ex fidanzati di Elodie il più conosciuto è senza dubbio Marracash, nome d’arte di Fabio Bartolo Rizzo, classe 1979. I due sono stati insieme per tanti anni, vivendo una storia d’amore molto intesa, fatta di momenti importanti. I progetti di vita portati avanti sembravano davvero concreti, quando a sorpresa è arrivato l’addio. I due non si sarebbero lasciati perché l’amore era finito ma perché “non riesco a pensare a me e lui genitori”, aveva spiegato proprio Elodie, affermando però che non avrebbe più amato nessuno come Marracash. Sarà davvero così? Con Andrea Iannone sembra molto felice e senza dubbio, nonostante sia ancora molto legata ai suoi ex fidanzati, è con lui che ha scelto di formare la sua famiglia.