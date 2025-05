Nella vita di Loredana Cannata uno spazio importantissimo ce l’ha quanto accaduto nella sua adolescenza, quando fu vittima di violenza da parte di un suo ex fidanzato. L’attrice aveva appena 16 anni e si trovò a vivere un rapporto malato: “È partita come una storia d’amore molto bella, con un grande innamoramento da parte di entrambi. Da subito è venuta fuori la sua gelosia assurda. Io venivo da un piccolo paese dove ci conosciamo tutti e lui voleva sapere chi fossero i maschi e come li avessi conosciuti. Erano cose malate e non me ne rendevo conto” ha raccontato a “Storie di donne al bivio”.

Da lì, Loredana Cannata ha iniziato a vivere momenti complessi: “Io ho cominciato ad avere difficoltà a respirare, cominciavo a volermi allontanare e lui era diventato più violento, non solo fisicamente ma anche con ricatti psicologici. Minacciava di suicidarsi. Aveva messo in atto violenza fisica nei miei confronti: calci, schiaffi, un paio di pugni. All’epoca pensavo che non fosse grave invece è gravissimo” ha raccontato ancora l’attrice ragusana.

Dopo questo rapporto violento vissuto proprio da ragazzina, Loredana Cannata ha avuto dei legami non semplici con gli uomini. Forse proprio per questo non abbiamo notizia di molti ex fidanzati di Loredana Cannata, che ancora, ha raccontato: “Non amo molto l’amore, almeno non quello romantico. Mi piace l’amore universale. Nell’amore romantico mi sento un po’ più debole, forse per via delle mie ferite”. Per anni, Loredana Cannata non ha avuto storie: “Mi viene presto da soffocare. Ho avuto spesso storie a distanza. Infatti non mi sono mai sposata, non ho mai convissuto. Non ho mai avuto figli, e ne sono felice. E sentivo che in questa vita non dovevo averne”.

Alcuni anni fa l’attrice fu paparazzata con Marco Gandolfi Vannini, che dovrebbe rientrare tra gli ex fidanzati di Loredana Cannata. In verità, l’artista ragusana non ha mai avuto rapporti davvero importanti che abbiano lasciato il segno, per sua stessa ammissione.