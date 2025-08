Ex fidanzati di Lory Del Santo: Richard Krajicek, Eric Clapton a Silvio Sardi. Sportivi, musicisti e imprenditori nella vita della ex showgirl

Lory Del Santo ha vissuto tantissime storie d’amore. Tra le più importanti quella con Eric Clapton, del quale si innamorò perdutamente negli anni Ottanta: un amore ricambiato che portò anche alla nascita di un figlio, Conor. “Eric era un essere speciale, molto particolare. Per stare con gente così bisogna anche molto sacrificarsi e io mi sono sacrificata molto, ma forse non abbastanza. Ci siamo conosciuti a Milano: mi chiamò uno che conoscevo, che mi disse che c’era un musicista straniero. Mi hanno fatta sedere vicino a questo qui, non l’avevo mai visto prima.

Alla fine della serata mi disse se volevo andare in hotel con lui, ma io ero scioccata, mi chiesi per chi mi avesse preso. Io però gli lasciai il mio numero e solo dopo ho scoperto che fosse così famoso” ha raccontato diversi anni fa Lory Del Santo ricordando quella storia d’amore, che è durata diversi anni. Tra gli ex fidanzati di Lory Del Santo anche Richard Krajicek, tennista, dal quale ebbe un figlio, morto purtroppo appena dieci giorni dopo la nascita per un’infezione. Una tragedia che purtroppo si è ripetuta in tre occasioni per Lory, che ha perso tre figli.

Chi sono gli ex fidanzati di Lory Del Santo: “Ho scelto di non sposarmi”

Tra gli ex fidanzati di Lory Del Santo c’è stato anche Silvio Sardi, imprenditore. I due si sono conosciuti e innamorati e hanno messo al mondo un figlio, Devin, nato nel 1991 e cresciuto dalla mamma. Nullo, infatti, il rapporto del ragazzo con il padre. Nonostante le tante storie d’amore, Lory Del Santo non si è mai sposata: “Non ho mai pensato che il matrimonio fosse una sicurezza. Ero terrorizzata, mi sembrava solo un’altra gabbia. Ho detto no. Ho capito che per essere felice dovevo comandare io” ha rivelato a Repubblica la ex showgirl.