Ex fidanzati Emma Marrone/ Stefano De Martino, Marco Bocci: e su Nikolai Danielsen…

Puntata quasi interamente a tema ‘musicale’ quella di “Verissimo” che, sull’onda lunga di Sanremo 2022 ma non solo vedrà nel suo ricco parterre di ospiti non solo un grande nome del passato come quello di Marina Fiordaliso: infatti nella puntata domenicale del rotocalco condotto da Silvia Toffanin sarà di scena anche Emma Marrone, di recente protagonista sul palcoscenico del Teatro Ariston non solo con uno dei brani più apprezzati da pubblico e critica ma anche per via delle assurde polemiche scatenatesi attorno agli abiti indossati per il Festival.

E come per ogni ospitata a “Verissimo” della 37enne cantautrice nata in Toscana ma salentina di adozione i riflettori si accenderanno anche sulla sua vita privata e, inevitabilmente, pure su quella sentimentale, tra gossip su attuali compagni e amarcord sugli amori passati. Ma chi sono stati gli ex di Emma Marrone o quantomeno quelli più in vista e su cui le cronache hanno maggiormente ricamato? Partiamo innanzitutto dicendo che, al momento, non sembra esserci nessun uomo nella vita di Emma: e dato l’interesse che la sua vita amorosa desta nella stampa di settore, potrebbe essere vero, o forse semplicemente la diretta interessata è brava a mantenere un certo riserbo sull’argomento dopo una serie di liaison che l’hanno fatta finire sotto la lente di ingrandimento del gossip.

EMMA MARRONE, ECCO TUTTI I SUOI EX: CHI SI RICORDA DI NIKOLAI DANIELSEN?

Infatti tutti gli aficionados della Marrone non possono dimenticare la love story da sogno con Stefano De Martino, nata dopo la partecipazione al talent show di “Amici” ed esplosa definitivamente tra la cantautrice e il ballerino che all’epoca era impegnato con Federica Scaramella. La relazione va a gonfie vele e anche il tradimento di Stefano con la collega ballerina Giulia Pauselli sembra solo una nuvola passeggera, tanto che i due decidono di convivere. Ma la coppia non aveva fatto i conti col ‘ciclone’ Belen Rodriguez che, come nel film di Leonardo Pieraccioni, si abbatte sulle loro vite: ancora una volta sarà galeotto “Amici” e così nel giro di pochi mesi i due si lasciano. A consolare Emma arriverà però Marco Bocci: i due vengono paparazzati assieme nell’estate 2013 in Salento ma l’amore anche qui dura poco; infatti l’attore poco dopo ufficializzerà il suo legame con Laura Chiatti, spiegando che con Emma la storia è chiusa da un bel po’.

Tra il 2014 e il 2015 invece le cronache gossippare si scatenano con Emma che, dal canto suo, vede entrare nella sua vita tra gli altri Fabio Borriello, fratello dell’ex calciatore Marco e che sarebbe stato addirittura presentato alla famiglia dell’artista salentina, seguito poi tempo dopo da tale Nikolai Danielsen: nel caso di questo affascinante modello norvegese, tuttavia, si parla solo di rumors e il flirt datato 2019 non è stato mai confermato e pare che i due abbiamo trascorso assieme le vacanze prima di dirsi addio. Ovviamente, e forse è anche giusto così, potrebbero esserci stati altri amori o brevi flirt nella vita di Emma di cui non si è mai saputo nulla: di certo c’è che la diretta interessata a precisa domanda sull’argomento ha risposto in maniera sibillina dicendo che “sto mandando messaggi all’universo da anni (…) me la meriterò qualcosa prima o poi: intanto mi godo questa settimana da single a Sanremo”. E se son rose, pardon fiori del Festiva, allora fioriranno…



