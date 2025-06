Carlo Motta, ex fidanzato di Helena Prestes, conferma frequentazione: “Ci siamo visti”

Dopo giorni di rumor e gossip accesso circa un probabile ritorno di fiamma tra Helena ed il suo ex fidanzato Carlo Motta, ieri quest’ultimo ha rotto il silenzio sui social confermando che i due si frequentano e si sono visti e sentiti. Successivamente anche la modella brasiliana è intervenuta sui social per cercare di smorzare i toni, rivelando che anche dopo la fine della loro relazione i due sono rimasti amici. Tuttavia non solo i commenti di critiche ed attacchi non sono finiti ma pare che l’attuale fidanzato di Helena, Javier Martinez sia andato su tutte le furie per la vicenda e tra i due c’è stata una dura lite.

Andando con ordine un paio di giorni fa a Deianira Marzano è giunta una segnalazione clamorosa in cui si sosteneva che Helena, fidanzata con Javier Martinez, si vedesse di nascosto con l’ex fidanzato Carlo Motta. Da allora è esploso il gossip ed i due sono finiti nel mirino del web ed alla fine il modello ha rotto il silenzio sui social per smorzare i toni: “Ci siamo visti in diverse occasioni per fare kite” ha ammesso “abbiamo un ottimo rapporto e non ho nulla contro la sua attuale relazione.” E poco dopo anche Helena è intervenuta sui social per spiegare che i due sono rimasti amici, non c’è nessun ritorno di fiamma e chiedere di smetterla con attacchi e insulti. Finita qui? Neanche per sogno perché in tutto questo non è chiaro quale è stata la reazione di Javier Martinez, attuale fidanzato di Helena Prestes.

L’amore tra Helena e Javier è nato nella Casa del Grande Fratello, i due sin da subito si sono mostrati complici ed affiatati e sin da subito è nata una bella amicizia ma l’amore è nato gradualmente, piano piano. Finito il reality i due hanno bruciato le tappe andando subito a convivere e parlando di matrimonio e di desiderio di allargare la famiglia con un figlio. Tuttavia da giorni la coppia è al centro del gossip a causa di un presunto tradimento di Helena. Come ha reagito Javier? Lorenzo Pugnaloni ha spifferato Helena e Javier sarebbero in crisi e tra i due c’è stata una dura lite: “Javier non ha preso bene, e qui direi giustamente, tutto quello che è successo, ci sarebbe stata una forte lite e nessun chiarimento al momento.”