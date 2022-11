Ex Gendarme del Papa condannato per maltrattamenti/ Botte e minacce alla moglie

Fabio Donega, ex gendarme del Vaticano, è stato condannato a un anno e otto mesi di carcere con l’accusa di maltrattamenti e lesioni. Il matrimonio si era trasformato in un lungo calvario per la moglie, tra botte, minacce di morte e insulti. L’ex gendarme del Vaticano, di 45 anni, picchiava ripetutamente la donna, maltrattandola. L’uomo, mercoledì è stato condannato a un anno e otto mesi con l’accusa di maltrattamenti e lesioni. Dai pm Mario Pesci erano stati richiesti due anni e sei mesi. Donega è stato allontanato dalla Gendarmeria del Vaticano quando emersa la vicenda.

