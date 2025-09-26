Ex concorrente del Grande Fratello punta il dito contro i suoi ex coinquilini e racconta come è diventata una star di Onlyfans.

Alla vigilia della nuova edizione del Grande Fratello, una concorrente del passato, in un’intervista rilasciata a Fanpage, ha parlato della sua esperienza spiegando di non aver trovato un gruppo che le piacesse e la incuriosisse. Lei è è Claudia Letizia e ha partecipato all’edizione di cui hanno fatto parte anche Ilenia Pastorelli, diventata poi un’attrice, e Cristiana Del Basso. Tornando indietro nel tempo, Claudia Letizia ricorda così la sua avventura al Grande Fratello:

Jonas Pepe fuori dal Grande Fratello prima dell'ingresso?/ Perché il video di presentazione sarebbe sparito

“Perché per me non valeva la pena. Stavo in un contesto sfortunato, circondata da idioti. Andavo nel confessionale e dicevo agli autori: “Ma secondo te devo sta qua dentro, in mezzo a ‘sti scemi quando tengo mio figlio a casa?”. Mi sono comportata in modo tale da essere eliminata, perché non avevo interesse a stare lì dentro. Considerando che sono uscita dopo un mese, non si può dire che sono diventata famosa grazie al Grande Fratello, ma per quello che ho costruito dopo”, ha detto Claudia Letizia .

Chi è Francesca Carrara, concorrente del Grande Fratello/ Il figlio è un famoso attore

Claudia Letizia dopo il Grande Fratello e il successo su OnlyFans

Nel corso dell’intervista rilasciata a Fanpage, Claudia Letizia ha svelato anche cosa accadde dopo il reality spiegando di essere sempre stata l’unica a fare serale dopo il Grande Fratello: “Gli altri manco col binocolo facevano serate. Neanche il giorno di Capodanno. Io lavoravo tutte le sere. Poi, essendo già attrice prima di entrare, subito dopo ho fatto il film con Giovanni Veronesi “L’ultima ruota del carro”, poi la fiction di Stefano Accorsi “1992”, ha raccontato.

Oggi, invece, è una star di OnlyFan: “Il mio OnlyFans si sviluppa molto nella chat, perché le persone si sentono di raccontarmi cose che probabilmente non racconterebbero ad altre persone – compagni, mogli, fidanzate o anche amiche”, ha detto Claudia Letizia che ha poi aggiunto – “C’è gente che mi ha stalkerizzato per un anno. La cosa più assurda di queste persone è il sentirsi impuniti, il fare finta di niente. Non accettando anche semplicissimi inviti a cena, ho provocato la cancellazione totale dalla loro sfera lavorativa”. Infine ha svelato: “Colleziono le foto dei peni che mi mandano in privato. Poi li denuncio”.

Nicola Pisu choc: "Lasciare questo mondo penso sia la scelta migliore"/ Web in lacrime: "Aiutiamolo"