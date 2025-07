Ex concorrente del Grande Fratello torna in tv con un programma tutto suo: dove e quando vederlo.

Importante novità professionale per un ex concorrente del Grande Fratello dell’ultima edizione vinta da Jessica Morlacchi. Dopo aver trascorso diversi mesi nella casa, dando vita a varie dinamiche senza, tuttavia, riuscire ad arrivare fino in fondo, l’ex gieffino è pronto a tornare in tv. Nessun, nuovo reality, tuttavia, per lui ma un programma vero e proprio di cui sarà indiscusso protagonista. In vista della nuova edizione del Grande Fratello che sarà condotta da Simona Ventura, a tenere banco sono i concorrenti dell’ultima edizione come Lorenzo Spolverato che è riuscito a far ricredere tutti con un post Grande Fratello che sta convincendo anche i più scettici.

Accanto al modello milanese che ha svelato che potrebbero esserci importanti novità professionali a settembre, anche altri, ex gieffini stanno facendo parlare di loro come il futuro protagonista di un programma di cucina in cui potrà sfoggiare le sue doti culinarie.

Grande Fratello: chi è il concorrente che torna in tv

Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello, sin dal primo giorno, ha preso possesso della cucina realizzando tante ricette scritte anche sul suo libro ed ora Luca Calvani è pronto a sbarcare in tv con un programma di cucina tutto suo. A svelarlo è Giuseppe Candela che riporta l’indiscrezione nella rubrica C’è chi dice del settimanale Chi, in edicola da mercoledì 16 luglio 2025.

“Dal Grande Fratello alla cucina. L’attore Luca Calvani, dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, condurrà un nuovo programma su Food Network, canale del gruppo Warner Bros Discovery. Tra padelle e ricette è tutto pronto: le registrazioni si terranno nel suo casale in Toscana”, scrive Giuseppe Candela.