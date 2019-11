Ex Ilva, domani vertice governo-ArcelorMittal/ Esuberi e scudo penale i punti chiave

Si terrà domani un vertice fra il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, nonché i massimi esponenti di ArcelorMittal, leggasi Lakshmi e Aditya Mittal, padre e figlio, ceo e cfo del gruppo indiano. Si partirà dalla prima richiesta dell’esecutivo, togliere i cinquemila esuberi, una cifra che il governo giallo-rosso ritiene inaccettabile. Al fianco di Conte ci sarà il ministro del lavoro e dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nonché il titolare del Tesoro, Roberto Gualtieri, e l’obiettivo, ovviamente, è evitare la “fuga” di ArcelorMittal. Negli ultimi giorni, come sottolineato da IlSecoloXIX, pare essersi diffuso un moderato ottimismo in seno al governo, alla luce anche della decisione di AM di bloccare lo spegnimento degli impianti, come invece preventivano la scorsa settimana. A complicare i piani indiani, molto probabilmente, le due indagini avviate a Milano e a Taranto, alla ricerca di eventuali “sospetti”, anche se per ora non vi è nessuno sul banco degli imputati.

EX ILVA, VERTICE GOVERNO-ARCELORMITTAL: IL PARERE DI ZINGARETTI

Il governo offrirà ammortizzatori sociali fino ad un massimo di tremila esuberi, ma anche sconti sugli affitti e sulle bonifiche, e l’ingresso di Cassa Depositi e Prestiti nella società titolare degli impianti. Dubbi invece per quanto riguarda lo scudo penale, che dal governo assicurano non si tratti di un problema, anche se il M5s a riguardo si è sempre mostrato contrario al suo reinserimento. «C’è in questo momento un dialogo con l’azienda – le parole di Patuanelli – chi deve fare il primo passo è l’azienda e non deve parlare più di 5mila esuberi». Sulla vicenda si è anche espresso il segretario generale del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, che nel corso della sua visita a Taranto ha spiegato: «È evidente che bisogna costruire una proposta di sviluppo che coinvolga la comunità locale. Questo vuol dire l’acciaieria, con progetti di sviluppo che tengano insieme produzione e il tema della salute e dell’ambiente, ma anche investire su Taranto una città ferita che si aspetta una presenza pubblica su tanti capitoli: servizi, qualità della vita, università, sanità. Questo è compito dello Stato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA