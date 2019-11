Ex Ilva, giudice “Mittal non spenga altoforni”/ Sindacati al Colle, Governo “Piano B”

Il caos nell’ex Ilva è tutt’altro che in via di risoluzione: dai tribunali alla politica, dall’azienda fino alle fabbriche, lo strappo tra ArcelorMittal e l’azienda siderurgica più grande del Centro-Sud italiano è sempre più irreparabile. Questa mattina si è tenuta l’ennesimo presidio di fabbrica con i sindacati che assieme ai lavoratori dell’ex Ilva provano a dirimere le richieste da esporre stasera al Quirinale dopo l’invito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non solo, sempre questa mattina i lavoratori delle imprese dell’indotto hanno sfilato in un presidio contro i mancati pagamenti di Mittal alle stesse aziende e a favore della continuità produttiva e dell’occupazionale della fabbrica; con loro nel picchetto anche il Governatore pugliese Michele Emiliano che attacca «E’ importante che l’azienda paghi le fatture che sono scoperte perché sono decine e decine di milioni di euro che servono a pagare gli stipendi di questi lavoratori. E servono soprattutto a consentire alla fabbrica di continuare la sua attività». Dal fronte di fabbrica a quello giudiziario, con il Tribunale di Milano che fa sapere direttamente all’azienda – dopo l’apertura del fascicolo per la presentazione del ricorso urgente fatto dai commissario straordinari della acciaieria di Taranto – «ArcelorMittal non spegna gli altiforni di Taranto, la produzione degli impianti deve rimanere accesa».

CRISI EX ILVA: IL PIANO B DEL GOVERNO

In un quadro «di leale collaborazione con l’autorità giudiziaria e per il tempo ritenuto necessario allo sviluppo del contraddittorio tra le parti», spiega ill giudice nell’invito (che non è un provvedimento vincolante, ndr) a «non porre in essere ulteriori iniziative e condotte in ipotesi pregiudizievoli per la piena operatività e funzionalità degli impianti, eventualmente differendo lo sviluppo delle operazioni già autonomamente prefigurate per il tempo necessario allo sviluppo del presente procedimento». A parlare è il giudice di Milano Claudio Marangoni chiamato a dirimere una decisione sul ricorso contro Mittal: il succo della richiesta riguarda di fatto la non riduzione della produzione fino a quando non arriverà la decisione del Tribunale. Da ultimo il nodo forse più complesso, quello politico con il Governo tutt’altro che compatto sul piano da prendere sul caso ex Ilva: «Se ArcelorMittal non rivede la decisione di lasciare Taranto, per l’ex Ilva scatterà l’amministrazione straordinaria, con un prestito ponte da parte dello Stato in modo da riportare l’azienda sul mercato entro un paio d’anni», ha spiegato stamattina il Ministro del Sud Francesco Boccia, illustrando il “piano B” del Governo. Il ministro Pd da un lato accusa Mittal di ricattare lo Stato, dall’altro spiega come il Governo debba stare unito nel proporre il “piano B” per evitare la chiusura dell’ex Ilva «Segnalo a Mittal che mi pare fin troppo evidente che molte cose non tornano, a partire dall’alimentazione dall’altoforno, fino alle perdite. Mi chiedo come abbia fatto Mittal a perdere più dei commissari, che sono persone competenti ma non sono dei manager», spiega ancora Boccia in un’intervista a Radio Capital.

