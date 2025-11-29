La situazione dell'ex Ilva resta complicata ed è difficile attirare investitori ed evitare forti ricadute occupazionali

Questa settimana, una delegazione di Flacks Group è stata a Taranto in visita allo stabilimento della ex Ilva. Flacks Group è uno dei due fondi americani che lo scorso 26 settembre si è presentato al bando per la vendita dell’azienda; l’altro fondo è Bedrock, che ha già partecipato alla gara precedente chiusa a gennaio 2025. Entrambi i fondi intendono acquisire l’intero gruppo siderurgico e non solo alcuni asset, come il resto dei partecipanti alla gara (Marcegaglia, Eusider, Industrie Metalli Cardinale, Renexia, ecc.).

Flacks Group si è presentato alla gara insieme a Steel Business Europe, che risulterebbe essere un’azienda con sede in Slovacchia operante nell’ambito dei centri di servizio e dei grossisti di metalli.

Oltre alle offerte pervenute, è previsto che eventuali proposte successive possano essere comunque prese in considerazione qualora rispondessero a “condizioni particolarmente favorevoli” per la procedura. Non a caso, in un documento presentato a novembre 2025, il Governo ha citato la presenza di un “nuovo potenziale acquirente” non ancora identificato pubblicamente, che sta conducendo un’assessment iniziale per l’acquisto.

In realtà, sarebbero due i gruppi che hanno avuto accesso alla data room dell’ex Ilva, per visionare lo stato della società e quindi rendersi conto della situazione. Si tratta di due soggetti che hanno chiesto che sia per ora mantenuta riservatezza sulla loro identità. L’unico particolare fornito dal ministro delle Imprese Adolfo Urso è che si tratta di operatori extraeuropei. A tal proposito, si ritiene che uno di questi due gruppi possa essere EM Steel, azienda siderurgica degli Emirati Arabi.

Al di là dell’interesse che questi player stanno manifestando per l’ex Ilva, nell’ultimo incontro con le Parti sociali, è emerso che il Governo vuole estendere la cassa integrazione fino a 6.000 lavoratori (al momento sono più o meno 4.500), tant’è che i sindacati hanno definito il programma del Governo non un piano industriale ma un “piano di morte”.

Fino a ieri il Governo e il ministro Urso parlavano di rilancio dell’ex Ilva, come mai questo cambio di passo?

Da una parte, la transizione verso l’acciaio verde comporta un’inevitabile riduzione della forza lavoro; dall’altra, nessun nuovo investitore è disposto a farsi carico della situazione attuale. Il risultato è questo disastro industriale e occupazionale – che, tuttavia, parte da lontano – in cui il 60% dei lavoratori finirà in cassa integrazione.

“Oggi non esistono più le condizioni per fare industria dell’acciaio, bisogna preparare un piano sociale” ha detto il presidente di Federacciai Antonio Gozzi a commento della vicenda. Gozzi ha ragione?

Purtroppo, pensiamo di sì. In quali termini, lo capiremo meglio nel giro di un semestre. Certamente, per l’ex Ilva, siamo a un punto di non ritorno.

