Ecco il piano di rilancio dell'acciaieria ex Ilva presentato dal governo ai metalmeccanici della Fiom: analizziamolo punto per punto

Il governo Meloni ha presentato in queste ore il suo piano per l’acciaieria ex Ilva di Taranto. Si tratta di un progetto dettagliato che l’esecutivo ha portato all’attenzione dei sindacati, così come riferito dall’agenzia di stampa Ansa, e che prevede una profonda ristrutturazione del gigantesco impianto pugliese che produce acciaio. Prima di tutto si prevede un piano di decarbonizzazione che si chiuderà nel giro di quattro anni, considerato il “più breve tempo possibile”, ma nel contempo la produzione continuerà, di modo da garantire ovviamente l’occupazione e, nel contempo, di permettere all’Italia di mantenere il ruolo di leader europeo nella produzione di acciaio.

La Corte dei Conti attacca le Olimpiadi Milano-Cortina 2026/ "Opere in ritardo, si acceleri"

Il piano per l’ex Ilva è stato presentato ai metalmeccanici della Fiom e mette in preventivo anche la cassa integrazione per ben 5.700 dipendenti, che nel corso dei mesi dovrebbero arrivare fino a 6.000. Nel contempo si stanno portando avanti le trattative per individuare un nuovo possibile proprietario, cercandolo all’estero.

Pierina Paganelli, Loris Bianchi: "Rapporto improprio con Manuela? Fake news"/ "Giuliano era geloso ma..."

EX ILVA, IL PIANO DEL GOVERNO: I POSSIBILI ACQUIRENTI

A riguardo, sempre l’agenzia Ansa precisa che il governo si sta guardando attorno sull’ex Ilva e, oltre a Flacks Group, gruppo inglese specializzato nell’acquisizione di grandi attività industriali, vi sarebbe anche Bedrock Industries, che invece proviene dagli Stati Uniti. È stato inoltre firmato un accordo di riservatezza per un terzo operatore di cui, al momento, non si conosce il nome e per cui vi sarebbe comunque già stato un incontro la settimana scorsa, giudicato “positivo”, a cui farà seguito un altro vis-à-vis.

Nel frattempo viene comunicato che dal prossimo 15 novembre 2025 cominceranno gli interventi per la manutenzione di alcune zone dell’impianto, che poi dovranno proseguire dal marzo 2026, ma che saranno a carico del nuovo acquirente. In merito ai turni lavorativi, invece, sempre dal 15 novembre scatterà il cosiddetto “ciclo corto”, con l’assetto produttivo che sarà rimodulato; poi, dal primo gennaio 2026, spazio al fermo della produzione delle batterie e all’utilizzo di un solo forno per una ventina di giorni.

Beni alimentari: prezzi cresciuti del 26,8%/ Istat: "La causa è soprattutto nel boom dei costi energetici"

EX ILVA, IL PIANO DEL GOVERNO: CASSA INTEGRAZIONE PER 6.000 DIPENDENTI

Da segnalare, come detto sopra, l’aumento della cassa integrazione da 4.500 a 5.700 operai, che salirà quindi a 6.000 unità dal primo gennaio, quando si fermeranno le batterie di cokefazione. Per quanto riguarda la questione della decarbonizzazione, viene fatto sapere che l’attuazione avverrà con il supporto della Regione Puglia, con la garanzia, inoltre, di una fornitura di gas a prezzi competitivi.

Infine viene precisato che durante l’incontro di Taranto della scorsa primavera erano state valutate anche altre aree – sempre riferite al perimetro dell’ex Ilva – per dei progetti di investimento di una quindicina di aziende, sia italiane che straniere, che potrebbero completarsi nel giro di quattro anni, quindi prima del 2030. Il piano presentato dal governo per rilanciare l’ex Ilva appare quindi interessante e ben strutturato, ma sarà fondamentale prima di tutto individuare un nuovo acquirente: vedremo cosa emergerà nelle prossime settimane.