Ex Ilva: incontro fra i sindacati e ArcelorMittal/ Altiforni spenti dal 12 dicembre

Quella di oggi potrebbe essere una giornata significativa per il futuro dell’ex Ilva: al ministero dello sviluppo economico ci sarà infatti l’incontro fra i sindacati, e i massimi rappresentanti del gruppo franco-indiano, Arcelor Mittal, alla presenza del titolare del Mise, Stefano Patuanelli. Si preannuncia un incontro di fuoco, anche perché il governo, in questi giorni da quando è scoppiato il caos, ha sempre ribadito la propria posizione circa il fatto che ArcelorMittal debba mantenere gli impegni presi, ma questi ultimi sembrano ormai decisi a lasciare l’impianto siderurgico più grande d’Europa. Quello di oggi è un tentativo, come scrive Sky Tg 24, per aprire un canale di confronto con la stessa multinazionale indiana, che nel frattempo ha comunicato il piano di fermare gli altiforni dal 12 dicembre prossimo fino al 15 gennaio, cosa che secondo il governo non avrebbe il diritto di fare.

EX ILVA: INCONTRO FRA I SINDACATI E ARCELORMITTAL, SI CERCA UNA DIFFICILE VIA D’USCITA

All’incontro del Mise ci saranno anche i leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, mentre in rappresentanza di ArcelorMittal dovrebbe esserci l’amministratrice delegata Lucia Morselli, considerata una sorta di “lady di ferro” per le sue grand capacità e serietà nel mondo imprenditoriale. Per evitare lo spegnimento degli altiforni, i Commissari del governo dovrebbero depositare il ricorso cautelare d’urgenza contro la richiesta di ArcelorMittal, ma ad oggi non è ancora stato depositato alcunché. Situazione di grande incertezza quindi, con il futuro che appare difficilmente pronosticabile, e nel contempo, è scontro all’interno della stessa maggioranza, con il Partito Democratico e Italia Viva, favorevoli alla reintroduzione dello scudo penale per “concedere qualcosa” ad ArcelorMittal, ma il Movimento 5 Stelle si oppone fermamente, con il rischio che l’esecutivo possa crollare se non dovesse superare lo scoglio Ilva.

