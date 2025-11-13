La situazione dell'ex Ilva resta difficile, anche perché i sindacati hanno dichiarato la rottura del tavolo di confronto con il Governo

Martedì sera si è tenuto l’ennesimo incontro tra i sindacati e il Governo a palazzo Chigi sulla crisi dell’ex Ilva, oggi Acciaierie d’Italia. Durante il vertice, coordinato dal sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano, con la partecipazione del ministro del Lavoro Calderone, del ministro per le Imprese e il Made in Italy Urso, dei Commissari e di Invitalia il Governo ha proposto l’aumento della cassa integrazione straordinaria, provocando tensioni con i sindacati che hanno dichiarato la rottura del tavolo.

REFERENDUM GIUSTIZIA/ Violante: la vera separazione (che manca) è quella tra pm e giornalisti

Il nuovo piano prevede che nei prossimi giorni la sospensione dal lavoro interesserà circa 5.700 unità del gruppo (sui 10.000 dipendenti), rispetto agli attuali 4.550 addetti, di cui 3.800 a Taranto e dal primo gennaio 2026 saranno coinvolti 6.000 dipendenti sui circa 8.000 di Taranto. Per il ministro Urso l’aumento della cassa integrazione si rende necessario non per la bassa produzione, dove l’unico altoforno attivo in queste ore è fermo per manutenzione, ma per consentire il fermo delle cokerie (osteggiata dai sindacati) e i lavori di decarbonizzazione dello stabilimento pugliese.

Riforma pensioni 2025/ Anp-Cia chiede minime a 800 euro netti (ultime notizie 12 novembre)

Durante l’incontro, il Governo ha presentato anche una rimodulazione del piano industriale a Taranto, funzionale alla riduzione dei tempi, da otto a quattro anni, per la sostituzione degli altoforni con i forni elettrici alimentati con il peridotto di ferro (DRI) per produrre acciaio green. Accelerazione che va incontro alle aspettative degli enti locali. Nel frattempo, proseguirebbero i lavori per tenere accesi gli attuali tre forni sino al completamento della transizione, spegnendo un altoforno a ogni forno elettrico acceso e utilizzando ancor di più gli ammortizzatori sociali.

Le organizzazioni sindacali hanno evidenziato che con questa accelerazione l’impatto sui lavoratori sarà molto pesante. Di fatto con gli impianti fermi a Taranto resteranno al lavoro solo 2.300 addetti, ponendo un ennesimo problema sociale, anche se la cassa integrazione straordinaria sarà accompagnata da un’integrazione economica. Durante il vertice il ministro Urso ha confermato ai sindacati il potenziale interesse di tre investitori sul gruppo siderurgico italiano. Ha citato ancora il gruppo azero Baku Steel, che sarebbe pronto a rientrare in gioco, oltre ai due fondi di investimento americani, Flack Group e Bedrock industries che a settembre avevano fatto offerte ridicole per gli asset e limitandosi al solo riconoscimento del valore del magazzino e svelando anche una trattativa coperta da riserbo.

SCIOPERO GENERALE CGIL 12 DICEMBRE/ Il Rubicone attraversato da Landini

Alcuni quotidiani hanno riferito del possibile coinvolgimento di Giovanni Arvedi “il cavaliere italiano dell’acciaio”, che potrebbe scendere in campo al fianco di uno dei due fondi. Il gruppo Arvedi oggi produce quattro milioni di tonnellate di acciaio all’anno. L’altro soggetto, come riferito dal quotidiano della Confindustria, è un player straniero, con profilo industriale “la Qatar Steel, compagnia siderurgica qatarina, industrialmente piccola, ma ben provvista di liquidità”, che però non avrebbe presentato alcuna manifestazione di interesse.

Nel nuovo piano industriale, con la riduzione a quattro anni per la decarbonizzazione, il futuro costo del gas, via condotte terrestri, che serve ad alimentare la centrale termoelettrica e gli impianti di preridotto (DRI), sui quali c’è la continua contrarietà del Comune tarantino, ha una grande importanza per fugare anche i dubbi degli investitori.

Per questo è strategico l’intervento di Eni e di altri operatori del gas per una fornitura del metano che possa stabilizzare il costo dell’energia, una delle maggiori criticità delle aziende energivore come un’acciaieria.

I sindacati unitariamente, uscendo dall’incontro con il Governo hanno chiesto chiarezza sul rilancio e sulla necessità di un intervento diretto dello Stato e hanno formulato un giudizio negativo: “È stato presentato un piano di chiusura. Ci sono migliaia di lavoratori e lavoratrici che finiscono in cassa integrazione e non c’è un piano finanziario al rilancio e alla decarbonizzazione; quindi, andremo dai lavoratori a spiegare che la scelta del Governo la contrasteremo con tutti gli strumenti possibili”.

Una domanda però è opportuna fare a tutti gli attori in questo ulteriore momento delicato della più grande acciaieria europea. Visto che il ministro Urso conferma l’impossibilità costituzionale della nazionalizzazione, e non è propenso a costituire una società a maggioranza pubblica, perché una multinazionale straniera o players italiani devono investire a Taranto?

Oggi, come negli ultimi anni siamo ancora in presenza di una magistratura che interviene continuamente nella politica industriale con il fermo degli altiforni, gli enti locali che sono più nella logica della chiusura dell’impianto e non all’investimento dell’acciaio green. Inoltre, come viene garantita la non punibilità al nuovo proprietario, delle omissioni/lesioni delle precedenti gestioni?

Inoltre, chi si farà carico delle bonifiche ambientali? Quale sarà il piano sociale che porterà inevitabilmente a una riduzione degli organici per effetto della decarbonizzazione? Chi gestirà la riconversione di questi lavoratori?

Se vogliamo rilanciare la produzione dell’acciaio a Taranto e mantenere un presidio industriale e fondamentale per il nostro Paese dobbiamo saper rispondere a questi interrogativi, diversamente prevarrà la logica della chiusura del sito con conseguenze negative per i lavoratori, i cittadini e il territorio.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI