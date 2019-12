Ex Ilva, oggi sciopero contro ArcelorMittal/ Governo conferma ingresso Stato

Caos ex Ilva, sciopero dei lavoratori a Roma con la manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil. Mobilitazione contro ArcelorMittal ma non solo, visto che oggi si è aperta «la settimana di mobilitazione per il lavoro» indetta dai sindacati. In piazza un migliaio di operai tra lavoratori e delegati sindacali, in prima linea il segretario generale della Cgil Maurizio Landini: «Basta scherzare: ArcelorMittal ha sbagliato ad andare in tribunale, deve tornare al tavolo a partire dall’accordo siglato a settembre dell’anno scorso ed agli impegni assunti». Prosegue Landini: «Discutiamo, ma a nessuno venga in mente di affermare che ci sono licenziamenti da fare perché questa è un’idea che non passa». Poi un appello al Governo giallorosso: «Basta parole, è il momento dei fatti». Nettala segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan: «Finché non avremo le risposte alle questioni che un anno fa abbiamo aperto insieme, noi continueremo nella mobitazione, nella nostra lotta. Non ci bastano i cambiamenti di modi, abbiamo bisogno di risposte», riporta Rai News.

EX ILVA-ARCELORMITTAL: GOVERNO CONFERMA PIANO PER INGRESSO STATO

Chiamato in causa dai sindacati, il Governo è al lavoro per garantire la via d’uscita migliore all’ex Ilva. Nelle scorse ore è arrivata la conferma: il Conte-bis ha pronto un piano per l’ingresso dello Stato nell’azienda. Ecco le parole di Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico: «Quando i privati non ce la fanno, è giusto che ci sia lo Stato in settori strategici al fine di garantire la continuità produttiva, i posti di lavoro e il risanamento ambientale». L’esponente del Movimento 5 Stelle ha spiegato che lo Stato entrerà attraverso il Ministero dell’Economia: «Il ministro Roberto Gualtieri sta lavorando a una serie di ipotesi, lo Stato entra anche per controllare cosa fa il privato». Ma non solo il Mef, come evidenziato dal premier Conte: «E’ prevista anche la partecipazione di aziende pubbliche, a partecipazione pubblica».

