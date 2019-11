Ex Ilva, scontro sullo scudo penale/ Di Maio “Chi provoca un disastro deve pagare”

Continua ad essere pregnante la questione dell’ex Ilva, dopo che il gruppo franco-indiano ArcelorMittal sembra ormai deciso a sfilarsi, impossibilitato a sostenere gli enormi costi dell’impianto siderurgico italiano. Una vicenda che sta creando una vera e propria frattura all’interno del governo, e che rischia già di far venire meno l’intesa complicata fra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, le due principali forze dell’esecutivo. A riguardo vanno senza dubbio menzionate le ultime dichiarazioni del capo politico dei grillini nonché ministro degli esteri, Luigi Di Maio, che in occasione della registrazione del programma “Fuori dal Coro” ha parlato così dell’ex Ilva, ed in particolare del tema spinoso dello scudo penale: “Piacerebbe a tanti imprenditori avere una norma come questa, ma se provochi un disastro ambientale devi pagare”. E ancora: “Sarebbe un problema enorme per la maggioranza”, commentando eventuali emendamenti di Pd o Italia Viva a favore dello scudo.

EX ILVA, SCONTRO SULLO SCUDO PENALE: IL MONITO DI DI MAIO

Di Maio aggiunge: “Se cominciamo con gli sgambetti, Italia Viva è quella che ha più da perdere”. Il leader dei pentastellati sembrerebbe anche contrario all’idea della nazionalizzazione dell’ex Ilva: “Sarebbe dare un alibi agli indiani, sarebbe dire che possono andarsene. Invece devono restare qui. Andremo contro di loro in giudizio”. Resta comunque la fiducia nei confronti dell’esecutivo, nonostante le precedenti frecciatine: “Il governo, unito e compatto, troverà una soluzione”. A riguardo non è da escludere un nuovo vertice di maggioranza previsto nella giornata odierna, mercoledì 13 novembre, anche se al momento non vi è nulla di ufficiale. Intanto, dagli Stati Uniti, il segretario generale del Partito Democratico, nonché governatore della regione Lazio, Nicola Zingaretti, manda un avvertimento: “La corsa a distinguerci non è corretta rispetto all’impegno del presidente Conte”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA