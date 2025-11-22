La situazione dell'ex Ilva si fa sempre più complicata e sembra difficile riuscire a evitare la sua chiusura

Adesso stai a vedere che il vero sostenitore dell’unità sindacale è la compagine governativa. Ovvio la nostra è una boutade, ma la rottura verticale tra Governo e sindacati sulla vertenza Ilva ha finito per convincere Cgil, Cisl e Uil, tutti insieme e qui sta la sorpresa, a proclamare uno sciopero di 24 ore. Siccome la notizia equivale a quella dell’uomo che morde il cane a noi non ci resta che ragionare su alcuni dettagli.

Il primo, scusandoci con i lavoratori tarantini che hanno certamente problemi più seri che non quelli intrasindacali e parapolitici, c’è da chiedersi se anche adesso la Cisl è filogovernativa e “di destra” come con uso di uguale quantità di cervice e sinapsi neuronali ma con differenti finalità, da qualche tempo vanno insinuando i “giornalisti di riferimento” (definizione assai ossimorica) di governo e opposizione. I quali siccome non concepiscono la Libertà e neanche la Verità (con la V maiuscola che sennò Mattarella ci ramanzina) devono pensare che anche gli altri siano come loro. Cioè non vendibili perché già ampiamente comprati.

Il secondo punto è che cominciamo a pensarci come delle vere e proprie Cassandre. E ciò, vivendo in un Paese che perdona tutto ma non il portare sfiga, ci ingenera un certo brivido nella schiena. D’altra parte, quando a gestire un dossier complicato ci sono finiti soggetti che hanno il medesimo rapporto con l’industria di quello tra Paperino e la fortuna, ci voleva poco a capire come sarebbe andata a finire.

Eppure, chissà perché, ma avevamo perfin sperato che il combinato disposto tra una magistratura in marcatura più stretta di quella di uno stopper di vecchia scuola, l’indubbia complessità del problema, la scarsità (eufemismo) di imprenditori desiderosi di portarsi volontari per una trattativa con il Governo e la Magistratura italiani non avrebbe mai avuto la meglio sul bisogno di tanta gente di continuare ad avere un lavoro. Era non fare i conti con i fondi a disposizione che sono, diciamo…, ectoplastici, con le leggendarie capacità organizzative del nostro italico mondo nonché con i sempre puntuali e mai in ritardo interventi del sistema pubblico.

Eppure speravamo solo che il sito Ilva divenisse non si dice un luogo in grado di far miracoli e guarire i malati (per quello c’è Lourdes), ma almeno un territorio capace di non moltiplicare i disturbi e i malanni.

Tutto questo però è il passato, perché a oggi la sola prospettiva concreta, al netto delle promesse governative, che in città portuale come Taranto devono ricordare molto le promesse marinaie, per il domani sembra sia la cassa integrazione. Il che, memori di altre vicende consimili (ricordate Alitalia e l’irrinunciabile compagnia “di bandiera” sulla cui proprietà mai avremmo dovuto cedere?), converrete lascia ben poco spazio alla speranza.

Per quanti si fossero persi le precedenti puntate di questa serie che a Netfllix ci fa un baffo provvediamo a un riepilogo. Siamo a luglio e il Governo, se ne occupa direttamente Urso, avanza proposte che non saran panacee ma promettono bene. L’accordo sembra prossimo: ci si lascia con la promessa del mantenimento del ciclo produttivo, seppure ridimensionato, in attesa della realizzazione dei forni elettrici, per i quali i tempi vengono ridimensionati da otto a quattro anni.

Scena seconda. Siamo nei giorni scorsi. Ambientazione: incontro tra rappresentati dei lavoratori e Governo. Il quale apre la partita giocandosi la carta del mantenimento dei livelli di cassa integrazione e chiarendo che quella in atto non verrà estesa alle 6.000 unità di cui si parlava per poi, sicuro di aver messo in campo una grande proposta, aggiungere che si va verso il ridimensionamento produttivo e la chiusura delle cokerie, con l’acquisto all’estero del coke necessario alla produzione residua. E butta lì qualche nome di possibili acquirenti.

Della serie (Netflix, questa): fidatevi di noi, non mollate il forte che stanno leggendo le carte e vedrete che arriverà la cavalleria e i brutti e cattivi che vi stano facendo il mazzo scompariranno. Una roba che al confronto i film sovietici di antica memoria erano da Oscar.

Perché la traduzione dal politichese all’italiano comune di questa proposta è stata: la solita cassa integrazione e poi niente acquirenti, niente rilanci, niente investimenti sul futuro. E anzi, in nome del “compriamo italiano” si va all’estero ad acquistare materia prima.

Non bastasse l’ansia di un’intera città è stata sollecitata da un dato di fatto che ci voleva poco a intravedere: di imprenditori privati non c’è l’ombra (strano che nessuno voglia finire in galera!), ma per ora non c’è nemmeno una risposta alla richiesta che lo Stato affianchi i prossimi samaritani nella fase di transizione. Non si sarebbe trattato di una nazionalizzazione (che stai a vedere che magari nel Governo qualcuno avrebbe pure ben accolto), ma di rassicurare quegli imprenditori che fossero così buoni, buoni, buoni (tre volte buoni…) da venir qui a fidarsi di un sistema che è complessivamente carente di affidabilità, precisione, pulizia di interventi.

Anche se è una scelta che non ci piace per nulla, in fondo capiamo che la presidente del Consiglio Meloni abbia risposto niet alla richiesta di intervenire alla prossima riunione limitandosi a segnalare che “saranno individuati adeguati percorsi di formazione in favore dei lavoratori, anche per coloro già in cassa integrazione. La formazione servirà a far acquisire ai lavoratori le competenze necessarie alla lavorazione dell’acciaio prodotto con le nuove tecnologie green”. Tradotto: vedremo di trovarvi un’occupazione. Ma forse la formazione continua è altro.

Ci permettiamo a questo punto qualche considerazione finale.

Senza fare le Cassandre, ma con qualche ragionevole realismo, temiamo che si stia intonando il de Profundis per un settore, la metallurgia italiana, che da decenni era in crisi ma che proprio perché da tempo si sapeva in sofferenza avrebbe meritato più attenzioni e qualche idea meno balzana. E poi: presentare ai sindacati un piano che di fatto va a ridimensionare le attività, perché ferma tutte le aree a freddo e perché ha riflessi importanti su tutti gli stabilimenti, non solo su Taranto, ha tutta l’aria, per chi qualche volta ha avuto a che fare con questi problemi, di aver preso la decisione di chiudere lo stabilimento per poi metterlo a disposizione di eventuali potenziali acquirenti di cui però a oggi al più si intuiscono le sagome.

E non mancano nemmeno dettagli che sarebbero simpatici se non riguardassero la vita di migliaia di persone. Come il titolo che il Governo ha dato alle slide, otto in tutto, con cui ha presentato il suo nuovo piano e che è stato chiamato “Piano a ciclo corto”. Sarà pure stato perché si pensava di fare in fretta a uscire dal problema e dalla crisi, ma a posteriori sembra che lo abbiano scelto i fratelli Marx (Groucho, mica il Karl caro a Landini).

Oppure come l’ideona che da marzo 2026 gli interventi necessari su centrali elettriche, utilities, cokerie, acciaieria 1, treno nastri 2, treno lamiere e lavorazioni a valle saranno “auspicabilmente a cura del nuovo acquirente”. Leggiamo e traduciamo. Oggi non c’è nessun compratore sicuro: forse, ma dicono forse, qualcuno ha parlato con BedRock, con Flacks, con un fondo qatariota et similia. Intendiamoci: finora non solo non hanno comprato, ma non hanno nemmeno detto che gli interessa e soprattutto non ci hanno detto quanto ci danno e cosa vogliono. In compenso noi che siamo i più furbi del bigoncio gli abbiamo già caricato sulle spalle i costi di tutto quel che in questi anni non s’è fatto. Roba che il regalo prodiano dell’Alfa alla Fiat rischia di apparire come un preclaro esempio di abilità mercantile.

In ogni caso, a conferma che si sta seguendo un preciso iter e si hanno le idee chiare, la trattativa e il meccanismo d’asta sono tali che può presentarsi chiunque in qualunque momento: venghino siore e siori, qui non si vende e non si sconta ma si regala. Un pacco, appunto. Non siamo al “io speriamo che me la cavo” solo perché è ormai quasi chiaro che il cavarsela significa, se non cambiano alcuni dettagli, sacrificare qualche migliaio di posti di lavoro e soprattutto un settore che, a parole, è cruciale (o almeno così si diceva).

Per capire inoltre il clima e la progettualità (qui stiamo tra l’iperbole e l’antifrasi) che sembrano emergere dai retroscena, si dice che la settimana scorsa un nuovo misterioso acquirente abbia chiesto l’accesso alla data room. Chi sia e dove donde sia, per dirla alla Metastasio, niun lo sa ma la cosa non ci meraviglia: in tutte le trattative quando non si sa a chi ammollare il pacco arriva sempre la voce di un misterioso acquirente che non vuol far sapere chi è ma che ha i soldi, la capacità, il know how e via favoleggiando.

Insomma, non ci resta che sperare nell’arrivo del Cavaliere Misterioso. In fondo all’oratorio Zorro vinceva sempre. Certo: a noi non ci pare un granché come progettualità ma questo è quel che abbiamo e con questo dobbiamo lavorare. Cosa mai potrà andar male nel Bel Paese?

