Burioni canzona le vittime del vaccino covid: lo scontro online con l'ex karateka Gaia, rimasta parzialmente invalida dopo la somministrazione

Gaia Zazzaretti fino a qualche anno fa era un’appassionata karateka che – molto probabilmente – come tutti i suoi colleghi sportivi sognava di arrivare ai vertici della disciplina ma che, purtroppo, ha dovuto accantonare a causa di una neuropatia delle piccole fibre diagnosticata quasi a ridosso della somministrazione del vaccino covid: un caso – verrebbe da dire – come molti altri, ma che diventa ancora più triste se si aggiunge il fatto a “convincerla” della sicurezza del vaccino covid fu Roberto Burioni, oggi diventato una sorta di “hater” online di Gaia.

"Dati sulla mortalità post-vaccino covid sono falsati"/ Studio: "Le finestre temporali sono manipolate"

Poco tempo fa – grosso modo a inizio novembre -, infatti, l’ex karateka ha notato il racconto suo social di Enza Crescimanno sui (presunti) effetti collaterali del vaccino covid subiti dal suo fidanzato, impossibilitato a camminare, soffermandosi in particolare sulla dura risposta di Burioni che oltre a canzonarla ha rilanciato il suo solito hashtag “sorciscemi“: Gaia ha deciso di farsi avanti, raccontando anche la sua storia e criticando il virologo per la sua completa “mancanza di rispetto” per il dolore delle persone in cerca di risposte.

Danni da vaccino Covid, 52enne invalida ottiene indennizzo/ Ministero condannato a pagare 3mila euro al mese

Ovviamente la risposta di Burioni a Gaia non è tardata ad arrivare, con il virologo che ha citato uno studio – del 2021 – sul vaccino covid che dimostrerebbe come l’incidenza di malattia neurologiche (come quella di cui soffre l’ex karateka) non cambi tra persone vaccinate e non vaccinate; mentre un paio di scambi di commenti, il virologo chiude il dibattito con un “se ti fa stare bene pensare che sia stato il vaccino covid, pensalo pure”.

La storia di Gaia: “Dopo il vaccino covid ho avuto nausea persistente, poi tutto è peggiorato”

Raggiunta dal quotidiano La Verità, Gaia Zazzaretti si è sfogata chiedendo che si smetta di “negare che esistono questi danni”, esortando – piuttosto che insultare e denigrare le persone online – lo stesso virologo Roberto Burioni affinché “assieme ad altri” si metta una volta per tutte a “studiare, unendo le forze” per mettere a punto una possibile cura per i “danni collaterali” del vaccino covid, smettendo di bollare come false le parole di chiunque sollevi dubbi od obbiezioni.

Vaccini Covid approvati senza dati di sicurezza completi/ Commissione Ue lo ammette: "Ma c'era un'emergenza"

Sembra Gaia, a La Verità ha anche raccontato nel dettaglio la sua storia, spiegando che subito dopo la somministrazione del vaccino covid “ho avuto una nausea perenne tremenda” che è poi stata identificata come “prima avvisaglia” della malattia che “è peggiorata” rapidamente dopo aver contratto il virus: oggi Gaia racconta di provare “dolori lancinanti dappertutto” che le hanno reso impossibile allenarsi, “non riesco a fare nessuno sforzo” e neppure a “stare più di 10 minuti in piedi”; tutto senza che sia stata trovata un’altra “causa, ad esempio genetica” alla sua malattia.