Ex M5s Barillari e Cunial occupano uffici Regione Lazio/ No vax contro green pass

Proteste e sciopero contro il green pass in tutta Italia, anche alcuni rappresentanti delle istituzioni stanno portando avanti la protesta contro l’introduzione dell’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro. È il caso di Davide Barillari, consigliere della Regione Lazio noto per le sue posizioni no vax. Ma non solo: al suo fianco c’è Sarà Cunial, anche lei ex esponente del Movimento 5 Stelle…

Silvio Garattini/ "Green pass discriminatorio? Macchè, è una concessione!"

Come annunciato dallo stesso Barillari su Facebook, i due hanno occupato gli uffici regionali nel giorno dell’obbligo del green pass nei luoghi di lavoro. «Abbiamo passato qui la notte e continuiamo l’occupazione. Siamo in difesa del diritto al lavoro, resistere per esistere», le sue parole in un post pubblicato sui social network.

GREEN PASS/ Forte: il Pil in calo porterà Draghi all'obbligo vaccinale

Green Pass, no vax Barillari barricato in Regione

«15 ottobre 2021, i libri di storia ricorderanno questa giornata come la giornata della vergogna. Sono entrato nel mio ufficio senza green pass e senza tampone», le parole di Barillari: «Da questo momento aspetto le forze dell’ordine che mi dicano che non posso più stare nel mio ufficio a lavorare, aspetto che le autorità di questo Stato, che dovrebbero difendere la Costituzione della Repubblica Italiana, mi vengano a prendere per farmi uscire con la forza. Io non opporrò resistenza: il mio è un atto simbolico, politico, istituzionale, per svegliare le coscienze». Ricordiamo che Barillari recentemente è finito nel caos per essere entrato in Regione Lazio con una pistola e aver paragonato il vaccino anti-Covid alla roulette russa.

LEGGI ANCHE:

Green pass, classifica dei paesi più restrittivi/ Italia dietro solo al Turkmenistan

© RIPRODUZIONE RISERVATA