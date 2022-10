Ex Machina/ Su Italia 1 il film con Alicia Vikander

Ex Machina, film di Italia 1 diretto da Alex Garland

Ex Machina va in onda oggi, 27 ottobre, a partire dalle ore 23.25 su Italia 1. Si tratta di un film di fantascienza prodotto nel Regno Unito nel 2015 da Andrew Macdonald e Allon Reich, diretto da Alex Garland responsabile anche del soggetto e della sceneggiatura.

Da segnalare tra gli attori del cast i ruoli di Alicia Vikander, Oscar Isaac, Sonoya Mizuno e Corey Johnson. Il film è risultato tra i titoli più apprezzati del 2015 grazie ad una sceneggiatura particolare e ben elaborata. Gli incassi hanno abbondantemente superato il budget di partenza; la somma stimata per la realizzazione era di appena 15 milioni di dollari, a fronte di un guadagno che ha superato i 36 milioni. Il successo del film è stato confermato ulteriormente dai premi prestigiosi ottenuti; Nel 2016 la pellicola ha trionfato ai Premi Oscar nella categoria migliori effetti speciali, con una candidatura per la categoria di miglior sceneggiatura.

Ex Machina, la trama del film

Il protagonista delle vicende di Ex Machina è Caleb Smith, un ragazzo abile nella programmazione informatica che grazie alle sue capacità ottiene un importante riconoscimento. In seguito a tale premiazione, viene invitato dal responsabile della società per la quale lavora a trascorrere del tempo presso la sua abitazione in montagna. Nello specifico, spiega al ragazzo che avrà a che fare con un luogo realizzato per essere più un laboratorio per esperimenti che una vera e propria dimora per il relax. Caleb chiaramente accetta la possibilità e riceve maggiori informazioni su ciò che avrà davanti. La struttura nasce per elaborare un progetto per dare vita ad un robot che sia quanto mai vicino alle fattezze e sembianze di un essere umano. Per questa ragione, Caleb era in realtà stato selezionato per competenze ad effettuare alcuni test fondamentali per valutare a che punto fosse la macchina umanoide realizzata.

Nello specifico, il suo compito era quello di mettere alla prova le doti intellettive e le tracce di una plausibile forma di coscienza. Lavorando a stretto contatto con l’umanoide, il programmatore inizia ad avvertire un certo legame nei confronti del robot, in particolare dal punto di vista affettivo. Dopo poco tempo, i due sembrano praticamente innamorarsi reciprocamente, con Ava che inizia anche ad avanzare particolari richieste nei confronti di Caleb. In particolare, preme sul desiderio di osservare ciò che comprende il mondo fuori da quelle mura, proprio insieme al ragazzo.

Al fine di portare a compimento il piano, il ragazzo e Ava cercano di stordire Nathan con bevande alcoliche; purtroppo però l’uomo era a conoscenza del piano segreto e non si sottopone alla trappola. Inoltre, spiega a Caleb di essere stato solamente soggiogato dalla umanoide che, a differenza sua, non ricambia alcun sentimento. A suo dire, Ava aveva solo trovato nel programmatore l’unica persona capace di aiutarla nel raggiungere i propri scopi e per questo aveva finto l’innamoramento. Inizia così un duro scontro tra i due e nonostante Nathan riesca a tranquillizzare Caleb intervengono sia Ava che Kyoto, segretamente anche lei in realtà un robot. Insieme uccidono Nathan e immobilizzano il programmatore. A questo punto Eva può finalmente portare a termine il suo scopo, cioè gettarsi nel mondo esterno, abbandonando Caleb senza la minima considerazione confermando quanto gli aveva detto Nathan prima di morire.

