Ex mariti di Whoopi Goldberg, chi sono: mamma a 18 anni

La vita di Whoopi Goldberg è sempre stata ricca di eventi e di nuove emozioni. L’attrice, che in carriera ha vinto straordinari premi, come due Golden Globe, due Emmy Award ed è stata insignita di una stella nella Hollywood Walk of Fame, ha vissuto anche una vita privata e sentimentale ricca di persone ed emozioni. L’attrice, infatti, non si è di certo annoiata nel suo privato: non tutti sanno che l’attrice di Sister Act si è sposata ben tre volte! Ma andiamo per gradi: il primo matrimonio, per Whoopi Goldberg, è arrivato quando aveva appena diciotto anni. Era infatti il 1973 e lei stava uscendo dalla tossicodipendenza.

La star di Hollywood, infatti, in gioventù ha dovuto fare i conti con la dipendenza da droga e questo l’ha portata a doversi affidare a degli esperti che la aiutassero ad uscire dal periodo che stava vivendo. Proprio in quegli anni conobbe Alvin Martin, un assistente sociale che la prese in carico durante il suo periodo di guarigione dalla tossicodipendenza. L’assistente sociale e l’attrice si innamorarono, convolando a nozze nel 1973. Lei aveva appena diciotto anni. Lo stesso anno, Whoopi diventò mamma di Alex Martin, la sua unica figlia, nata appunto dall’ex marito.

Chi sono gli ex mariti di Whoopi Goldberg: matrimoni di breve durata

Tra gli ex mariti di Whoopi Goldberg, non c’è solo Alvin Martin, l’assistente sociale che si prese cura di lei da giovanissima. L’attrice si sposò infatti più volte. Nel 1979 arrivò infatti il divorzio da Alvin e qualche anno più tardi, nel 1986, lei si sposò con David Claessen, direttore della fotografia, conosciuto grazie al suo lavoro. I due divorziarono tre anni più tardi e proprio nel 1989, appena 34enne, Whoopi diventò anche nonna. Cinque anni più tardi, nel 1994, si è sposata con l’attore Lyle Trachtenberg ma anche questo rapporto è durato poco, solo alcuni mesi. Negli anni Novanta, poi, Whoopi si è legata a Frank Langella. I due sono stati insieme dal 1995 al 2000 senza mai sposarsi.