Ex mariti Nancy Brilli e Roy De Vita/ “Con lui finita male: ora sono single perché..”

Nuovo appuntamento con “Verissimo” e nella puntata che ci apprestiamo a guardare sarà di scena anche Nancy Brilli: per la 57enne attrice romana si tratta di un ritorno nel salotto televisivo di Silvia Toffanin e la puntata domenicale dell’oramai storico rotocalco in onda su Canale 5 sarà l’occasione per la bionda attrice capitolina, ma di origini ucraine, per parlare non solo dei prossimi impegni professionali e magari anche per dare un’opinione sulla terribile guerra che sta devastando il Paese a cui, seppur lontanamente è legata, ma anche della sua intensa vita sentimentale.

Infatti, come è noto, Nancy Brilli ha avuto finora alle spalle due matrimoni mentre è diventata mamma un po’ a sorpresa (stando almeno al parere dei medici, molto scettici sulla sua maternità per via di una endometriosi) durante la relazione avuta col regista e sceneggiatore Luca Manfredi. Ma andiamo con ordine: dopo essere stata sposata con il collega Massimo Ghini per soli tre anni, dal 1987 al 1990, Nicoletta Brilli (questo il suo vero nome di battesimo) aveva in seguito avuto una relazione di qualche anno col cantautore Ivano Fossati, mentre aveva concepito il suo unico figlio Francesco durante il secondo matrimonio con Manfredi. Ad ogni modo la sua relazione più lunga, oltre che quella più chiacchierata e mediaticamente rilevante, era stata col chirurgo estetico Roy De Vita, suo partner per 15 anni.

TUTTI GLI EX MARITI DI NANCY BRILLI E LA LUNGA RELAZIONE CON ROY DE VITA: ORA SINGLE PERCHE’…

Ma cosa sappiamo di Manfredi e De Vita, due degli uomini più importanti (per motivi diversi) nel cuore di Nancy Brilli? Per quanto riguarda il regista capitolino, classe 1958 e figlio dell’indimenticato Nino, sappiamo che si è trattato di una relazione importante e che lei ha cercato fino all’ultimo di salvare: “Luca è una delle persone che avrò comunque sempre nella mia vita” ha raccontato l’attrice, ammettendo che tuttavia l’organizzazione dell’ex compagno era molto complicata dato che doveva barcamenarsi tra quattro figli, nati da tre diverse relazioni. “Lui però aveva sempre bisogno di conferme e io pretendevo da lui cose che non poteva darmi” ha detto a proposito dei motivi che li avevano portati a dirsi addio.

Discorso diverso per Roy De Vita, uno dei suoi più grandi amori ma col quale pare che sia finita davvero male. Classe 1956 e noto chirurgo estetico, rinomato anche all’estero, come detto è stato per oltre 15 anni il compagno di Nancy Brilli: tuttavia i due non sono mai convolati a giuste nozze e qualche tempo fa è arrivata una separazione che ha stupito molti. “Io non pensavo che sarebbe finita così male questa storia” ha raccontato la diretta interessata, spiegando che per lei Roy era anche un vero progetto di famiglia e in cui ci aveva messo “tutta me stessa”. Ancora oggi non sono chiare le cause che li hanno portati a dirsi addio: di certo è rimasto un grande dolore perché la Brilli ha amato tanto De Vita, affezionandosi a suo figlio Andrea, nato da una precedente relazione. Oggi, anche per via dei figli, paiono essere rimasti in buoni rapporti ma l’attrice una volta ha rivelato che c’era stato di mezzo pure un anello di fidanzamento e aggiungendo di essere finita “in analisi per quella delusione”.



