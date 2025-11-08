Chi sono gli ex mariti Nancy Brilli: da Massimo Ghini e Luca Manfredi. Scopri i matrimoni e i flirt della concorrente di Ballando con le Stelle

L’attrice e showgirl Nancy Brilli è una delle concorrenti dell’edizione 2025 di Ballando con le Stelle, storico programma Rai che vede la conduzione di Milly Carlucci. Negli anni Nancy ha destato grande curiosità non solo per il suo lavoro e la sua brillante carriera ma anche per la sua vita privata che ha sempre incuriosito i suoi fan.

Nancy Brilli ha due matrimoni e diverse storie alle spalle e più volte ha raccontato di aver cercato uomini poco presenti e potremmo dire assenti nella sua vita, ripercorrendo le orme di quello che è stata la vita con suo padre. La donna ha avuto diversi flirt, ma ha vissuto il suo primo matrimonio con l’attore Massimo Ghini con il quale è stata sposata dal 1987 al 1990.

Successivamente la donna si è risposata con Luca Manfredi, il suo secondo marito ed ha avuto un figlio nel 2000, Francesco. I due però sono poi arrivati alla separazione e la loro storia è finita. La donna ha poi vissuto una storia di oltre 15 anni con il chirurgo estetico Roy De Vita e poi i due si sono ufficialmente lasciati.

Nancy Brilli e le ultime riguardo la sua vita privata

C’è grande curiosità per sapere se Nancy Brilli è fidanzata o meno, la donna è stata per diverso tempo fidanzata con l’imprenditore e ambasciatore per gli affari Europei del Belize Pupi D’Angieri, ma alla fine a quanto pare i due sono arrivati alla conclusione del loro rapporto e al momento è calato il silenzio riguardo le ultime sulla vita privata della donna.

A quanto pare Nancy Brilli e Pupi D’Angieri si sarebbero lasciati da diversi mesi e la donna ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni di Gente ed ha parlato cosi: “Con gli anni ho imparato a volermi bene ed accettarmi” e la donna ha un profondo legame con il figlio Francesco che ora ha 25 anni ed i due sono molto legati. La donna ha ammesso riguardo la sua vita privata:

“Ho spasimanti si, ma al momento sono sola. In questi anni ho avuto frequentazioni ed ho visto di come tanti uomini sposati ci hanno provato. Lo trovo di una gran tristezza e ovviamente non andrei mai con un uomo impegnato con un’altra” e la donna ha raccontato che gli piacerebbe: “Non perdere la testa come ragazza ma condiivdere un percorso, ridere delle stesse cose. Ora ho comunque trovato l’equilibrio”.