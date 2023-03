Ex mariti Sandra Milo, da Ergas e Rodighiero a De Lollis/ “Figli cresciuti sola”

I grandi amori di Sandra Milo: da Moris Ergas a Cesare Rodighiero. E con Ottavio De Lollis…

Tra i grandi amori vissuti da Sandra Milo non possiamo non citare Moris Ergas, Ottavio De Lollis e Cesare Rodighiero. Tutti e tre sono accomunati dal fatto di essere gli ex mariti della celebre attrice, con la quale hanno condiviso momenti di grande passione e crisi. Le prime nozze sono state con il marchese Cesare Rodighiero: all’epoca Sandra era poco più che una adolescente, infatti il matrimonio naufragò dopo pochissime settimane. Per la Milo fu una grande delusione, ma dopo alcuni anni provò a ripercorrere la via del matrimonio con il produttore greco Moris Ergas.

Floriana Secondi, cugina chef Costa/ "Chi l'ha ucciso era invidioso, ora deve pagare"

Una storia d’amore lunga e per larghi tratti felici, in questo caso, con la coppia che ha anche messo al mondo la figlia Deborah. Archiviata la storia con il produttore, Sandra Milo si innamora di Ottavio de Lollis, che diventa padre dei figli Ciro e Azzurra. Una gioia incredibile per l’attrice, che presto decide di fare un passo indietro nel mondo dello spettacolo, per badare ai suoi figli. Nel frattempo però la storia con Ottavio va irrimediabilmente a rotoli con conseguenze impattanti…

LDA conquista il palco di Peppy Night Fest/ Il gesto della fidanzata Miriam Galluccio

Sandra Milo, le accuse pesanti all’ex marito Ottavio de Lollis: “Cresciuto i figli da sola”

“Mi ha lasciato sola con tre figli da crescere. Oggi non so neanche dove abita”, avrebbe detto la Milo a proposito della storia d’amore con il suo ex marito Ottavio de Lollis. Quest’ultima relazione ha rappresentato senza dubbio la più travagliata e complessa per la showgirl, che infatti si è ritrovata a crescere da sola la sua famiglia. “Non voglio accusare nessuno, ma mi spiace che i miei figli crescendo non abbiano avuto il padre vicino. Ottavio è rimasto un ragazzo, non sente la responsabilità della paternità”, le sue parole in una intervista di qualche tempo fa.

Uomini e donne: Federico indeciso tra Carola e Alice?/ Il retroscena della scelta

Oggi Sandra Milo vive l’amore con più leggerezza rispetto al passato e non fa mistero di avere molti pretendenti, anche molto giovani. “Ho corteggiatori che hanno circa 20 o 25 anni, sui social mi scrivono che vorrebbero avere una relazione con me, che vorrebbero ‘amarmi’, per usare un termine romantico. Io gli rispondo che li amo molto ma me ne sto a casa mia”, la posizione irremovibile di Sandra Milo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA