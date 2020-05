Ex meccanico Simoncelli, grave incidente in moto/ Il papà “Spero Marco lo protegga”

Pubblicità

Qualche giorno fa Elvio Deganello ha avuto un grave incidente sulla pista di Sasso Marconi, ed è ricoverato in ospedale; il padre, Aligi Deganello, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera nella quale ha ricordato il rapporto tra il figlio e Marco Simoncelli. Elvio infatti è stato il meccanico del Sic, fino a quel tragico Gp di Malesia dell’ottobre 2011; per Aligi Deganello “quando Marco è morto si è spenta la luce”, lo dice senza troppi giri di parole. Il rapporto tra la famiglia e Simoncelli era di quelli forti, tanto che oggi il padre dice di pensare a Marco tutti i giorni: “Se per me era un figlio, per Elvio rappresentava un fratello”. Ne parla come di una persona speciale e unica e rivela che spesso e volentieri facevano le vacanze insieme.

EX MECCANICO SIMONCELLI, GRAVE INCIDENTE IN MOTO

“Spero che da lassù Marco dia un occhio a Elvio e lo sostenga, che lo possa aiutare”: questa la preghiera di Aligi Deganello, che ha detto di essersi affidato anche ai parenti cari che non ci sono più. L’incidente di Elvio Deganello, che ha 44 anni, è avvenuto mentre stava provando con la moto appena riparato, una Kawasaki 500: come ha detto il papà, stava facendo il suo lavoro e lo svolgeva “con la gioia di chi aveva portato a termine il compito”. Avrebbe dovuto fare un paio di giri di prova, niente di più; del resto, ha raccontato sempre Aligi, “anche quando tirava lo faceva sempre per stare insieme agli amici”. Del resto, nel rapporto con Simoncelli i due Deganello avevano già avuto modo di valutare i pericoli di chi corre in moto: “Poi ragioni che è il tuo lavoro e in qualche modo devi andare avanti”.



