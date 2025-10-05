Chi sono le ex mogli e il figlio di Richard Gere? I due matrimoni con Cindy Crawford e poi Carey Lowell, dal quale è nato il figlio Homer

Nella vita di Richard Gere non sono mancate le donne splendide che gli hanno fatto girare la testa e alle quali lui, probabilmente, ha fatto lo stesso effetto. L’attore di Pretty Woman, prima di conoscere e innamorarsi di Alejandra Silva, l’attivista al suo fianco da dieci anni, è stato sposato due volte. Il primo matrimonio, con Cindy Crawford, è arrivato nel 1991. I due sono stati insieme circa quattro anni per poi dirsi addio nel 1995, senza avere figli. Qualche anno più tardi, l’attore ha sposato Carey Lowell, di professione attrice e modella: con lei, nel 2000, ha avuto un figlio, Homer James Jigme Gere, che per 19 anni è rimasto figlio unico, fino a quando l’attore non ha conosciuto Alejandra mettendo al mondo con lei due bambini, Alexander e James.

Il figlio di Richard Gere, oggi venticinquenne, ha un rapporto splendido con il papà, con il quale ha spesso calcato i red carpet. I due, infatti, si sono mostrati più volte insieme, come in occasione del Festival di Cannes e della Mostra del Cinema di Venezia. Un rapporto saldo, dunque, nonostante il divorzio tra i genitori sia arrivato quando Homer era ancora molto piccolo.

Ex mogli e figlio di Richard Gere: tra cinema e musica

Il figlio di Richard Gere, Homer James Jigme Gere, è laureato in psicologia. Cresciuto tra New York, dove viveva il papà, e la casa di Westchester della mamma, Homer ha deciso di frequentare la facoltà di psicologia, laureandosi nella prestigiosa Brown University. Dopo la laurea, Homer si è appassionato alla recitazione, tanto che nel 2024, a Vanity Fair, Richard Gere ha raccontato: “Si è messo a scrivere e dirigere piccoli film, quindi abbiamo questa nuova cosa in comune”. Eppure, da bambino, Homer sembrava intenzionato a non seguire le orme del papà. Tra le sue passioni anche la musica: il figlio di Richard Gere, infatti, suona anche in un gruppo punk.