Ex mogli Kabir Bedi:Nikki Bedi, Protima Bedi/ “Ho avuto donne molto diverse nella mia vita”

Da Nikki Bedi a Protima Bedi: le donne e i grandi amori di Kabir Bedi

Tutte le ex mogli di Kabir Bedi, il Sandokan del piccolo schermo. L’attore ed ex concorrete del Grande Fratello Vip si è sposato diverse volte nella sua vita. Il primo matrimonio è stato nel 1968 con Protima Bedi, la prima moglie e madre dei suoi due figli Pooja Bedi e Siddharth Bedi. Il secondo figlio Siddhart purtroppo è morto suicida all’età di 25 anni a causa della schizofrenia. Sul matrimonio con la prima moglie, l’attore non ha mai fatto mistero di aver vissuto una relazione aperta visto che durante il primo matrimonio ha avuto una laison anche con Parveen Babi. “Non ho mai ritenuto Parveen responsabile della fine del mio matrimonio. È successo molto prima che lei entrasse in scena”, ha detto Bedi all’International Business Time. La coppia è stata legata fino al 2005.

Dopo diversi anni d’amore però nel 1973 Kabir Bedi e Protima Bedi hanno divorziato. Sei anni dopo l’attore si è sposato in seconde nozze con Susan Humphreys. Dal matrimonio è nato il terzo figlio Adam. Anche questo matrimonio però è naufragato visto che qualche anno dopo l’attore si è sposato Nikki Vijaykar, conduttrice d’origine inglese e indiana.

Kabir Bedi e i matrimoni: 4 volte si

Anche il terzo matrimonio di Kabir Bedi è finito con una separazione. Nel 2006 però l’attore è andato sull’altare per la quarta volta con Parveen Dusanj con cui è ancora sposato. Una proposta di matrimonio romantica sulla scalinata di Piazza di Spagna a Roma dopo dieci anni di fidanzamento. “Siamo insieme da dieci anni, quindi eravamo già sposati nello spirito. L’ho conosciuta nel 2006 quando stavo recitando in The Far Pavilions, a Londra. Nel 2007, quando ero in Italia a girare Un medico in famiglia, mi mancava e le ho chiesto di raggiungermi a Roma. Siamo rimasti insieme anche quando sono tornato in India per fare film di Bollywood” – ha rivelato l’attore dalla pagine del settimanale Chi.

Una cosa è certa: Kabir Bedi è fiero di tutte le sue donne e matrimoni: “ho avuto donne molto diverse nella mia vita e tutte sono state straordinarie”.



