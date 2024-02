Ex mogli Maurizio Costanzo, chi sono?/ Da Lori Sammartino e Flaminia Morandi a Marta Flavi: “Ci scannavamo”

Forse non tutti sanno che Maurizio Costanzo ha avuto tre mogli prima di Maria De Filippi: da Lori Sammartino e Flaminia Morandi a Marta Flavi

Chi sono le ex mogli di Maurizio Costanzo? Il celebre conduttore, morto lo scorso febbraio, si è sposato tre volte, prima di incontrare e sposare Maria De Filippi. Tra i suoi grandi amori ci sono sicuramente Lori Sammartino, Flaminia Morandi e Marta Flavi. Da menzionare anche Simona Izzo, con la quale ebbe una relazione burrascosa, ma con la quale ideò anche la sitcom Orazio. Dopo la sua morte, la sua ex moglie Marta Flavi ha speso parole al miele per il presentatore, condividendo col pubblico alcuni ricordi personale: “Maurizio Costanzo è stato un uomo importante nella mia vita. Ci siamo amati, anche contro tanti pregiudizi. Io ero giovane e bella”, ha detto al Corriere.

Saverio Costanzo: "Maria De Filippi mi riavvicinò a papà Maurizio"/ "Film su di lui? C'è già il titolo"

La fine delle loro nozze resta un ricordo amaro, ma oggi Marta Flavi conserva nel suo cuore solo i momenti belli: “È vero. Ci siamo scannati, ma il tempo calma tutto. Il nostro matrimonio? Mi parlava spesso dei precedenti e aveva appena terminato la storia con Simona Izzo. Io gli dissi che la nostra unione doveva essere ufficiale. Mi disse che mi avrebbe sposata ed è stato di parola”.

Maria De Filippi ricorda Maurizio Costanzo a un anno dalla morte/ Il gesto in TV: "Speciale con Fabio Fazio"

Ex mogli Maurizio Costanzo, l’amore per Flaminia Morandi: “Non so come ma lasciò il bellissimo Michelini per me…”

Prima di lei, Maurizio Costanzo era stato legato a Lori Sammartino, poi a Flaminia Morandi, che per lui divorziò dal giornalista Rai Alberto Michelini. Ebbero due figli: Camilla, nata nel 1973, oggi sceneggiatrice, e Saverio, nato nel 1975, regista. “Era bellissima, era sposata con il bellissimo Alberto Michelini. Non so come, lo lasciò per me. Ci unimmo in Comune, testimone Marcello Marchesi, con cui lavoravo in quegli anni”.

“Le sarò grato per tutta la vita: abbiamo un ottimo rapporto”, uno dei ricordi condivisi da Costanzo quando era ancora in vita. Poi il grande amore, quello con Maria De Filippi, con la quale è rimasto legato fino al suo ultimo giorno. Maria e Maurizio si sono dati tanto a vicenda, arricchendosi l’uno con l’altro per anni, con la nascita del figlio adottivo Gabriele.

Monica Setta a I Fatti Vostri: "Maurizio Costanzo pensò un programma per me"/ "Vita sentimentale? Non bene"

© RIPRODUZIONE RISERVATA