Ex mogli Maurizio Costanzo/ Da Lori Sammartino a Marta Flavi: “Con Flaminia invece..”

Prima di incontrare e sposare Maria De Filippi, Maurizio Costanzo ha avuto altre donne e tre di queste le ha sposate. Tre mogli per il noto giornalista e conduttore Mediaset, tre storie differenti ma sicuramente importanti. La prima donna che Costanzo ha portato all’altare è stata Lori Sammartino. Un amore che fece chiacchierare molto al tempo per la loro differenza d’età: lui aveva 25 anni, lei 39. 14 anni di differenza che nel 1963, anno delle loro nozze, creò rumore. Qualche anno dopo, all’inizio degli anni ’70, la loro storia finì. “Lori, che purtroppo è scomparsa, era più grande di me. Quando ci siamo sposati io avevo 25 anni e lei 39. Era una grande fotoreporter che mi ha insegnato tanto del mio lavoro”, ha raccontato poi successivamente il conduttore.

Maurizio Costanzo e Flaminia Morandi “È la madre dei miei figli”

Solo pochi anni dopo la separazione da Lori Sammartino, Maurizio Costanzo ha sposato la giornalista Flaminia Morandi. La donna aveva chiesto il divorzio al giornalista Rai Alberto Michelini proprio per convolare a nozze con lui. Siamo nel 1973 quando i due diventano marito e moglie; dalla loro relazione nascono 2 figli: Camilla Costanzo, 45 anni, e Saverio Costanzo, 42 anni. Sia Camilla che Saverio hanno 2 figli e, dunque, Costanzo ha 4 nipoti da loro. I due si separeranno nel 1984. “Flaminia è la madre dei miei figli e io le sarò sempre grato di questo ma il matrimonio con lei è stata una cosa molto rapida”, ha dichiarato Maurizio. Nel 1989 Maurizio Costanzo sposa infine Marta Flavi, celebre conduttrice televisiva. Una storia che, tuttavia, dura poco: un anno dopo arriva, infatti, la separazione.

