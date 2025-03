Da anni felice al fianco della splendida Luisa Ranieri, sposata nel 2012 dopo sette anni di storia, non tutti sanno che in passato Luca Zingaretti ha avuto una relazione con un’altra donna del mondo dello spettacolo, non attiva nel mondo del cinema ma comunque volto famoso per quanto riguarda il giornalismo. Lei si chiama Margherita D’Amico ed è nata a Roma nel 1967. L’ex moglie di Luca Zingaretti è una scrittrice e giornalista nonché attivista. Nata in una famiglia culturalmente esposta, visto che suo padre era Masolino D’Amico, uno scrittore molto apprezzato, e sua madre Elena Croce, figlia di Benedetto Croce e a sua volta scrittrice, Margherita non ha potuto far altro che seguire le orme dei suoi illustri genitori, formandosi nell’ambito culturale.

Margherita D’Amico ha cominciato a collaborare con una serie di giornali fin da giovanissima. Dal 2012 ha cominciato a lavorare con La Repubblica, dopo aver concluso una lunghissima collaborazione con il Corriere della Sera, durata dal 1989 al 2012. Nel 1993, inoltre, ha pubblicato il suo primo romanzo. A lungo ha lavorato anche in ambito teatrale e cinematografico, rimanendo sempre dietro le quinte. Ha scritto infatti numerosi testi.

Chi è Margherita D’Amico, ex moglie di Luca Zingaretti: la collaborazione anche dopo la separazione

Dal 1992, Margherita D’Amico ha cominciato una relazione sentimentale con Luca Zingaretti, che avrebbe sposato poi cinque anni più tardi. Insieme hanno lavorato nella tradizione di alcuni testi teatrali, portando in scena alcuni testi. I due hanno lavorato insieme anche nel 2004, anno in cui è arrivata la separazione. Il divorzio, invece, è stato sancito nel 2008. Successivamente alla separazione lui si è legato a Luisa Ranieri. Non è chiaro quali siano i rapporti tra i due, ma certamente, parlando di due persone estremamente intelligenti, il rapporto di stima e amicizia avrà avuto la meglio sulle recriminazioni tipiche della fine di una storia d’amore.