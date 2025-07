Ex Non è la Rai dice no al Grande Fratello e spiega perché non varcherebbe la porta rossa della casa più spiata d'Italia.

Nell’ultima edizione del Grande Fratello, direttamente da Non è la Rai, hanno varcato la famosa porta rossa Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi. Tutte e tre, tuttavia, hanno deciso di lasciare volontariamente la casa per diversi motivi. La prima a farlo è stata Eleonora che, di fronte ad un’esigenza familiare, ha deciso di tornare a casa. Successivamente hanno fatto la stessa cosa sia Ilaria Galassi che non riusciva più a sopportare le pressioni del reality sentendo, al tempo stesso, la voglia di riabbracciare il compagno e i figli che Pamela Petrarolo che, dopo varie uscite per problemi legate alla sua famiglia ha definitivamente abbandonato il reality.

Tra percorsi diversi che, tuttavia, hanno convinto il pubblico che le ha sempre salvate. A differenza di Eleonora, Pamela e Ilaria, invece, non varcherebbe mai la porta della casa del Grande Fratello un’altra ex ragazza di Non è la Rai.

Ecco perché Alessia Merz dice no al Grande fratello

Sulle pagine del Corriere della Sera, Alessia Merz ha parlato del proprio percorso artistico spiegando che, in questo momento della sua vita, non direbbe mai si al Grande Fratello e ad altri reality che la costringerebbero a stare molto tempo lontana dalla sua famiglia.

“Mi è stato proposto più di un reality e non ho accettato, ad esempio “il Grande Fratello vip”: non avrei la testa per far finta di litigare per un pezzo di pane. Primo perché sono molto competitiva e poi stare lontana dalla mia famiglia per più di due giorni è impensabile. Ormai vado per i 51, ho già dato“, le parole della Merz.