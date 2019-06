EX RAGAZZO ERICA PIAMONTE/ “Mi ha sputato addosso, non voglio tornare con lui”

Erica Piamonte è una delle concorrenti giunta alla finale del Grande Fratello 2019 in onda lunedì 10 giugno 2019 in prima serata su Canale 5. Tra ansie e paure, i ragazzi all’interno della casa stanno facendo una sorta di punto della situazione della loro esperienza. Tra questi c’è anche Erica che in realtà sta pensando già a quello che potrebbe accadere fuori una volta varcata la famosa porta rossa. La bellissima concorrente in queste ore si è confidata con Francesca De Andrè e Martina Nasoni facendo un appello davvero disperato. “Ho paura che una volta uscita di qui possa tornare con il mio ex, impediscimelo” ha detto Erica a Francesca De Andrè. A confortarla e tirarla su, c’è anche Martina Nasoni: “devi trovare qualcuno che ti dica che sei la cosa più bella del mondo». Erica, piangendo, risponde: «Lui mi diceva che ero la cosa peggiore che gli fossi capitata”- La Piamonte, infatti, è spaventata dalla possibilità non solo di rivedere il suo ex, ma anche di poterci ricascare. Francesca De Andrè la rincuora facendola riflettere: “ora vivi di ricordi, fuori di qui aprirai gli occhi e lo vedrai per quello che è”.

Erica Piamonte sull’ex ragazzo: “in quattro anni mi ha fatto di tutto”

All’interno della casa del Grande Fratello 2019, Erica Piamonte ha parlato diverse volte del suo ex ragazzo senza mai fare il suo nome. In particolare durante la permanenza di Vladimir Luxuria, la ragazza si è lasciata andare ad una serie di confessioni facendo trasparire il suo fragile ed emotivo. Erica, che all’interno della casa ha raccontato tranquillamente di essere bisessuale, non si è tirata indietro nel dire che la sua ultima relazione è stata davvero complicata e in alcuni casi ingestibile. “Evito le tragedie perché non ne voglio più. In quattro anni mi ha fatto di tutto e di più, peste e corna” esordisce la concorrente parlando del suo ex. Se da un lato ha subito “peste e corna”, dall’altro Erica si è sempre comportata in maniera corretta: “non gli ho mai fatto ripicche davanti agli occhi. Anche se uscivo con qualcuno per dimenticarlo, perché dicevo qua o mi ammazzo o esco con uno, non gliel’ho mai fatto davanti agli occhi perché io non sono vendicativa. Io per quattro anni non ho mai messo foto di me con un altro, mai. Lui in continuazione, per quattro anni ha fatto i suoi porci comodi e mi faceva vedere di tutto e di più. Io ho tutti gli screen salvati di tutte le schifezze con le altre”.

Erica Piamonte: “il mio ex ragazzo mi ha sputato addosso”

Ma non finisce qui il racconto di Erica Piamonte sul suo ex ragazzo. La concorrente del GF 16 ha raccontato di un evento davvero disdicevole che le è capitato dopo averlo lasciato. Dopo quattro anni Erica decide di lasciare il suo ex fidanzato; una volta terminata la storia, la ragazza è uscita a cena con un altro uomo. Durante la cena destino vuole che la ragazza incontra proprio il suo ex. Pochi giorni dopo è successo qualcosa di cui il ragazzo non dovrebbe proprio andare fiero. “Qualche giorno prima mi aveva visto a cena con uno. Io l’ho visto in faccia, quando ci ha visti insieme è impazzito” ha raccontato Erica Piamonte ai coinquilini all’interno della casa rivelando che il suo ex ragazzo si è recato sul suo posto di lavoro. “E’ venuto nel locale dove lavoro. Avevo la cartellina dei tavoli in mano. Saluta i buttafuori, viene da me, mi guarda e mi sputa addosso. Io per intelligenza non ho detto niente altrimenti lo sai cosa succedeva” ha confessato la ragazza a Vladimir Luxuria che ha sottolineato a gran voce: “Sputare su qualcuno è un atto ignobile. Non puoi fargliela passare liscia”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA