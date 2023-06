Ex suprematista bianco “curato” con Mdma/ “Sono cambiato, ora combatto il razzismo”

Brendan è un ragazzo di Chicago che per anni è stato a capo dell’organizzazione Identity Evropa, un gruppo di suprematisti bianchi ed ultranazionalisti di stampo neonazista ribattezzato poi American Identity Movement. Nel periodo di militanza ha partecipato attivamente a varie manifestazioni razziste, facendo propaganda contro gli afroamericani e distribuendo materiali di stampo antisemita. Fino a quando non ha perso il lavoro a causa della denuncia da parte di un’associazione antifascista locale, che rivelando pubblicamente la sua posizione politica ed estremista, ha provocato anche l’allontanamento di molti amici e conoscenti oltre che a causargli il problema del non trovare più un’occupazione a causa della sua fama di personaggio considerato socialmente pericoloso.

La sua storia ora viene raccontata da una giornalista della BBC, che lo ha contattato dopo aver appreso un netto cambio di opinione e l’adesione all’attivismo anti fascista e anti razzista grazie ad una “cura” proposta da alcuni psichiatri su volontari pagati per assumere Mdma terapeutico. Brendan intervistato dice “Ero disperato, poi ho visto un annuncio e ho chiesto di partecipare all’esperimento per fare un po’ di soldi“.

Brendan, l’ex suprematista bianco che afferma di essere stato curato con l’Mdma

Lo studio proposto dagli psichiatri dell’Università di Chigago nel 2020, doveva servire per dimostrare che l’utilizzo di Mdma come terapia in volontari sani avrebbe aumentato notevolmente il piacere per i contatti sociali. Brendan afferma di essere stato profondamente cambiato dall’esperienza, tanto da aver riferito al medico, subito dopo la fine del test “Questa esperienza mi ha aiutato a risolvere un problema personale debilitante. Cercate su Google il mio nome. Ora so cosa devo fare”. Lo psichiatra, racconta Brendan “preoccupato dopo aver visto sui social il mio passato, ha cercato di fermarmi, con la paura che in preda all’effetto della droga potessi prendere un’arma e compiere qualche azione pericolosa“.

E prosegue “In quel momento mi sono alzato e ho sorpreso tutti dicendo ho capito che l’amore è la cosa più importante“. E parlando dell’effetto benefico della cura aggiunge “ho concepito le relazioni con altre persone non come confini distinti, ma più come se fossimo tutti uno. Ho capito che mi ero perso la gioia della vita“. Ora Brendan si è iscritto ad un’associazione antifascista e dichiara di “voglio combattere il razzismo, perchè è meschino e sbagliato“.











