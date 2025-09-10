Ex protagonista di Temptation Island si lascia andare ad uno sfogo svelando come sta dopo la partecipazione.

Lunedì 15 settembre, in prima serata su canale 5, andrà in onda lo speciale di Temptation Island 2025 con Filippo Bisciglia che racconterà cos’è successo a tutti i protagonisti nel corso dell’estate svelando chi è tornato insieme, chi ha provato un riavvicinamento e chi, invece, dopo essersi lasciato non è tornato sui propri passi. Grande attesa anche per scoprire cos’è successo tra Sonia e Simone dopo l’annuncio della gravidanza.

Lo speciale di Temptation Island potrebbe svelare anche la data del matrimonio di Valentina e Antonio che, nell’appuntamento del mese dopo, avevano svelato che stavano vagliando diversi ristoranti in cui organizzare il ricevimento. In attesa di scoprire cosa accadrà, i riflettori sono puntati su un’ex protagonista del programma.

Lo sfogo dell’ex Temptation Island Giulia Duranti

Giulia Duranti ha partecipato a Temptation Island 2024 insieme all’allora fidanzato Mirko Rossi. I due stavano insieme da nove anni ma, alla fine dell’avventura, hanno deciso di dirsi addio. Lui, infatti, durante la permanenza nel villaggio si è avvicinato alla tentatrice Alessia Sagripanti. A distanza di un anno, Giulia Duranti ha deciso di rispondere alle domande dei fan svelando come sta.

“Sto bene con me stessa e con chi mi fa sentire tranquilla. Sono arrivata alla conclusione che non tutte le persone che ti fanno un bel sorriso poi siano felici davvero per la tua felicità. Questa consapevolezza può essere un po’ dolorosa, ma è anche liberatoria. Ci insegna a essere più selettivi nelle nostre relazioni e a non dare per scontato che tutti quelli che ci sorridono siano davvero felici per noi. Con il tempo ho imparato a tenere le cose belle per me e per chi fa parte del mio cuore”.

