Ex protagonista di Temptation Island si scaglia contro Perla Vatiero e Lino Giuliano dopo gli audio sul programma.

Non si placano i commenti sulla puntata del format YouTube Falsissimo di Fabrizio Corona durante il quale ha parlato con Lino Giuliano e Perla Vatiero, entrambi ex protagonisti di Temptation Island a cui hanno partecipato con i partner dell’epoca ovvero Alessia Pescarella e Mirko Brunetti. Nel corso della puntata, sia Perla che Lino hanno rilasciato dichiarazioni che stanno provocando la reazione di altri, ex protagonisti del programma. “Una cosa scontata è che loro (gli autori, ndr) non ti vengono certo a dire il tuo fidanzato piange per te, loro ti vengono a dire al tuo fidanzato non frega niente. Quindi, in un momento di debolezza a livello psicologico, ti dà forza per spingere ancora di più su quello che stai facendo“, le parole di Perla.

“Quello è un programma un po’ trash. Io e Maika siamo stati un mesetto insieme e poi l’ho lasciata perché poi è arrivato il divertimento e le serate. Ho i messaggi, sia che dimostrano che fra me e lei c’è stato un rapporto fisico, sia di quando l’ho lasciata e lei mi ha risposto che era dispiaciuta perché ci teneva a me”, ha aggiunto Lino.

Alessia Bottiglia contro Perla Vatiero e Lino Giuliano

Dopo le dichiarazioni di Giulio Raselli che ha puntato il dito contro Lino Giuliano, anche Alessia Bottiglia, ex protagonista di Temptation Island, si è lasciata andare ad una riflessione sui social criticando le dichiarazioni rilasciate da Lino e Perla. “Comunque vi siete tutti impazziti, i social e lo spettacolo vi hanno dato alla testa. Poi mi fate ridere che andate contro un programma che vi ha dato visibilità che avete sfruttato e che ancora sfruttate”, ha scritto su Instagram.

“Sfruttate le persone a vostro piacimento per emergere voi. Prima di tutto è reato, quindi prima di dare aria alla bocca pensateci bene. Appoggio Fra con tutto il cuore. Poi non decantate che siete persone di altri tempi ecc…

che voi siete diversi.. perché ho prove che potrebbero farvi un pochino uscire fuori allo scoperto per quello che siete“, ha concluso.

