Ex protagonista di Temptation Island commenta il falò e la fine della storia d'amore di Sarah e Valerio.

Uno dei momenti più intensi ed emozionanti della puntata di Temptation Island 2025 trasmessa da canale 5 il 30 luglio è stato sicuramento quello dedicato a Sarah e Valerio. La storia ha avuto una svolta inaspettata con Valerio che si è avvicinato sempre di più alla tentatrice Ary con cui, al termine di un’esterna organizzata in spiaggia, è scattato il bacio. Non volendo far vedere quel momento a Sarah durante il falò delle fidanzate o nel capanno, Valerio ha deciso di chiedere subito il falò di confronto immediato durante il quale Sarah ha scoperto cos’è successo tra il fidanzato e la tentatrice.

Tra lacrime, parole di scuse e ammissioni di colpe, Sarah e Valerio si sono lasciati con quest’ultimo che ha spiegato di uscire da solo e non con la tentatrice Ary. A colpire tutti sono state le lacrime dell’ex coppia e un’ex protagonista di Temptation Island ha deciso di commentare il tutto sui social.

Alessia Sagripanti di Temptation Island commenta così Sarah e Valerio

A seguire il falò di Sarah e Valerio sono stati davvero in tanti e tra i telespettatori c’era anche Alessia Sagripanti che ha partecipato alla scorsa edizione del programma come tentatrice, iniziando poi una relazione con Mirco Rossi. Alessia, dopo aver seguito il percorso e il falò di Sarah e Valerio, ha deciso di commentare tutto con una storia pubblicata sui social.

“Questi due qui ieri mi hanno fatto piangere come una bambina. Nonostante siano stati dolcissimi però sono del parere che è stato giusto che abbiano chiuso, bisogna saper lasciare andare un rapporto quando non va più bene per noi, invece che portarlo avanti e logorarlo sperando che cambi. In bocca al lupo a Valerio, Sarah e anche Ari”, ha scritto.

