Ex protagonista di Temptation Island svela di essere stata costretta a bloccare l'ex fidanzato che ha tentato di riconquistarla.

Temptation Island 2025 continua ad appassionare il pubblico che, la prossima settimana, potrà assistere all’epilogo di tutte le coppie con ben tre puntate in onda. In attesa di scoprire cosa accadrà ai protagonisti dell’edizione attualmente in onda, Anna Acciardi, ex volto di Temptation Island 2024, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Mio, è tornata a parlare della propria esperienza e dei tentativi fatti dall’ex fidanzato Alfred Ekhator per riconquistarla. Il viaggio nei sentimenti fatto nella scorsa edizione di Temptation Island ha cambiato profondamente Anna Acciardi che è riuscita a capire cosa vuole davvero da una relazione.

Antonio fugge sconvolto a Temptation Island 2025 e 'minaccia' Francesco/ Furia per la partita del Napoli

«Essendo un viaggio che parte dal rapporto con l’altro e finisce per toccare corde molto intime e personali, io stessa mi sento diversa. Questo viaggio mi ha portata a scavare dentro di me, a riconoscere parti che avevo accantonato e ignorato. È come se avessi riscoperto chi sono, al di là del ruolo che avevo nella relazione. È un’esperienza che cambia nel profondo», spiega prima di parlare dettagliatamente di cosa è accaduto con Alfred dopo Temptation.

Simone e Sonia, spunta la vecchia foto: fan di Temptation Island commossi/ "Ecco come erano da giovani"

Anna Acciardi: cos’è successo con Alfred dopo Temptation Island

Il viaggio nei sentimenti di Anna e Alfred si è concluso con un addio al termine del falò di confronto. Nel villaggio di Temptation Island, Alfred si era avvicinato ad una tentatrice con cui c’era stato anche un bacio portando Anna a chiudere la relazione. Spenti i riflettori, tuttavia, Alfred ha provato a riconquistarla. “Nonostante tutto quello che ho sopportato all’interno del villaggio e il mio legittimo rifiuto nei confronti del mio ex, quando lui è tornato da me dicendomi che aveva sbagliato e che voleva riprovarci, mi sono sentita in colpa. In colpa per non riuscire più ad abbracciarlo, a guardarlo negli occhi e, ancora di più, per non riuscire più ad amarlo”, ha spiegato Anna

Anticipazioni Temptation Island 2025: tornano Sonia e Alessio/ Falò per Antonio e Valentina: come finisce

Di fronte all’insistenza di Alfred, Anna ha così deciso di bloccarlo: “Dopo quel bacio visto nel pinnettu, qualcosa dentro di me si stava spegnendo. Il cuore, i sentimenti, tutto si è fermato. Lo guardavo e non provavo più niente. Nemmeno rabbia, solo un vuoto profondo, come se fossi completamente anestetizzata. L’ho bloccato non per cattiveria, ma perché non volevo che elemosinasse da me un sentimento che, ormai, non c’era più. L’ho fatto anche per rispetto, per proteggere il valore di tutto ciò che avevo vissuto prima, quando i sentimenti c’erano. Perché io ho sempre pensato che quando ami davvero qualcuno, anche la fine merita dignità… e io non sono lui”.