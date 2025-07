“PARLATE DI GESÙ, NON PERDIAMO LA DIMENSIONE SPIRITUALE: IL MONDO CE LO CHIEDE”. COSA HA DETTO L’EX TEOLOGO DELLA LIBERAZIONE

A meno di un anno dalla morte del “padre” della Teologia della Liberazione, Gustavo Gutierrez, è un altro dei protagonisti fondamentali di quella particolare stagione cattolica nel mondo latinoamericano a spiegare con dovizia di particolari quanto sia pericoloso e inattuale fermarsi alle teorie “pauperiste” e ideologiche messe in campo dagli Anni Settanta in poi. Con una lettera aperta inviata al CELAM, ovvero il Consiglio Episcopale Latinoamericano – riunitosi in questi giorni – fra Clodovis Boff racconta perché ha senso oggi “liberarsi” dalla Teologia della Liberazione.

Al netto della fondamentale correzione anti-comunista messa in campo da San Giovanni Paolo II e dall’allora cardinale Joseph Ratzinger, è interessante vedere il punto di vista di chi in quel mondo vi è stato per anni e che oggi racconta nel dettaglio tutti gli elementi rischiosi di una teoria legata alle istanze sociali dei più poveri perdendo però nel tempo il legame spirituale e religioso.

«Quali buone notizie ho letto lì? Perdonate la mia franchezza: nessuna»: inizia così la lettera di fra Boff ai vescovi latinoamericani, con la franchezza che gli è consueta ma con l’attenzione sincera per la situazione della fede cattolica in Centro e Sud America.

LA LIBERAZIONE… DALLA TEOLOGIA DELLA LIBERAZIONE: IL MONITO DI FRA BOFF AI VESCOVI LATINOAMERICANI

Il concetto dell’ex teologo della Liberazione – dal 2007 ormai molto critico della teologia che lo coinvolge attivamente da più giovane – è molto semplice: anche nella Chiesa odierna in Sud America vi sono troppi rimandi e legami al tempo che fu, e che però non è più. Dopo aver letto il documento finale della 40esima Assemblea del CELAM di fine maggio, tenutasi a Rio de Janeiro in Brasile, fra Boff si rivolge con cuore in mano ai fratelli vescovi della sua terra: «quando ci darete buone notizie su Dio, Cristo e lo Spirito Santo? Sulla salvezza, la grazia e la conversione?».

Il concetto è che con la Teologia della Liberazione nel passato, e con le varie “eredità” nella Chiesa di oggi, in Centro e Sud America si rischia largamente di concentrarsi sulle (giuste) istanze sociali perdendo la connessione spirituale ed escatologica che è al centro del messaggio di Gesù. Fin da quando lo stesso teologo quasi 20 anni fa ravvedeva il rischio di una teologia della Liberazione che perdeva la connessione con i “fondamentali” della fede cristiana, l’errore odierno appare l medesimo: «aver messo i poveri al posto di Cristo», come scriveva sempre fra Clodovis Boff nel suo libro del 2007 “Teologia della liberazione e ritorno ai fondamentali”.

Mettere i poveri al posto di Gesù è il contrario di quanto il Signore abbia fatto entrando nella storia, dove invece è Lui ad essersi “sostituito” al povero, alla gente bisognosa, facendo capire come aiutando loro in realtà si recupera il rapporto con il Destino, «partecipando della dignità divina». Un pericolo grave ravvisato da fra Boff nella Chiesa latinoamericana di oggi è quello di «alienarsi dalla propria essenza spirituale», a danno del mondo ma anche di se stessa. Il mondo stesso, secolarizzato e “dimentico” delle proprie origini, è sempre più stufo di tale secolarizzazione, eppure i vescovi del CELAM «continuano a proporre loro temi sociali» senza legami con lo Spirito.

La gente, la gente normale non solo cristiana ma anche atea o agnostica, chiede nella propria vita un “ritorno” del soprannaturale, ma trova in parrucche e diocesi una risposta invece sempre meno “identitaria”: «Le anime chiedono il soprannaturale e voi insistete nel dare loro il naturale».

In questo paradosso messo in evidenza da fra Boff ai vescovi del Sud America sta l’intera critica passata e presente alla Teologia della Liberazione, per cui si appella con la preghiera a ritrovare la connessione spirituale con la dottrina di Cristo, seguendo le indicazioni di Papa Leone XIV che va ben oltre la “lotta” tra tradizionalisti e progressisti, «Il Santo Padre ci ricorda anche che la missione propria della Chiesa andare incontro le persone per annunciare il messaggio di salvezza in Cristo».

Con un immagine molto efficace che forse tutti possiamo comprendere, l’ex teologo della Liberazione spiega come l’invito di Papa Leone XIV a risvegliare l’unità spirituale della Chiesa sia come nei matrimoni, «quando un uomo dà per scontato l’amore della moglie e non si preoccupa di coltivarlo. Questo è infinitamente più importante in relazione alla fede e all’amore per Cristo». Parlare più di Cristo, più di Dio (citato solo due volte nel documento del CELAM, accusa fra Boff) e guardare al presente per recuperare il legame tra la società e la fede, «Senza il lievito di una fede viva, la lotta sociale stessa finisce per essere pervertita: da liberatrice, diventa ideologica e in ultima analisi oppressiva».