Un'amata ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di cedere ad un lifting e mostra il prima e dopo su Instagram con un video: la reazione del web

Un’ex e amata protagonista di Uomini e Donne ha deciso di cedere alla chirurgia estetica. Lei è Andrea Nicole Conte, che è stata tronista che nel 2021, avventura alla fine della quale scelse il corteggiatore Ciprian Aftim. La loro storia è durata poi circa un anno, fino alla rottura annunciata nell’ottobre del 2022. Di recente, Andrea Nicole è tornata a far parlare di sé per un video postato sul suo profilo Instagram, nel quale annuncia e mostra di aver deciso di sottoporsi ad un lifting facciale.

“Dopo mille mila anni in cui ci pensavo, eccoci qua. Posso dire? TOP.”, ha scritto l’ex tronista a corredo del video in cui mostra prima il suo viso con qualche ruga sulla fronte, poi il suo arrivo dal medico estetico e il pre-intervento. Successivamente, Andrea Nicole mostra il risultato ottenuto, con la differenza tra il prima e dopo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Nicole Conte (@andreanicoleconte)

Uomini e Donne, Andrea Nicole Conte risponde alle critiche per il lifting

Tantissimi i commenti che l’ex tronista ha ricevuto a corredo del video postato su Instagram. Molti i commenti positivi, tanti coloro che le hanno fatto notare che stava benissimo anche prima e che non aveva bisogno dell’intervento. Infine, c’è stato anche chi ha criticato la scelta di Andrea. Un utente, in particolare, le ha scritto: “Non ne avevi nessun bisogno sei già una bella ragazza così come sei. Questa moda di avere una pelle da barbie-automa è poco ‘umana’. Le cose sfuggono di mano con questa chirurgia estetica”.

Una critica di fronte alla quale Andrea Nicole non è rimasta in silenzio e ha anzi risposto, dando le sue motivazioni: “Assolutamente d’accordo sul fatto che a volte le cose sfuggono di mano però bisogna anche argomentare contestualmente a quello che è realmente non solo per generalizzare. – ha ammesso – Come vedi non mi sono fatta paralizzare la faccia, non ho modificato la mia espressività, ne altro di catastrofico o clamoroso, ho stirato una ruga, questo non farà di me una Barbie o un automa, credo sia sufficiente fare sempre le cose con criterio”, ha quindi concluso.