Uomini e Donne, l'ex tronista Leonardo Greco svela che tornerebbe in TV solo per un'offerta economica importante: ecco quanto guadagna oggi

Solo pochi giorni fa, Leonardo Greco pubblicava un video su Instagram nel quale rispondeva agli hater che lo accusavano di aver fatto “una brutta fine” dopo Uomini e Donne solo perché è scomparso dal mondo della TV e dello spettacolo. A distanza di poco, l’ex tronista ha rilasciato un’intervista a Fanpage nella quale ha ammesso che tornerebbe in TV solo per una cifra importante, perché oggi è soddisfatto e felice del suo lavoro.

Leonardo Greco fa l’agente immobiliare, lavoro che svolgeva anche prima del successo a Uomini e Donne. “A 20 anni ero già mediatore creditizio, mi occupavo di mutui. Sono sempre stato in questo settore.”, ha spiegato, ammettendo di aver lasciato il lavoro solo nel 2016, dopo il trono, per poi riprenderlo con tanto di patentino. Ad oggi, si definisce un “agente immobiliare molto quotato, tra i professionisti con il maggiore fatturato per la mia società in Italia.”

Leonardo Greco non tornerebbe a Uomini e Donne: “Accetterei di tornare in TV solo per 100mila euro”

Leonardo Greco non ha fatto mistero di guadagnare oggi molto bene, e per far capire quanto svela che, in un’unica transazione, ha fatturato una volta anche 50mila euro. Insomma, quello che svolge è un lavoro che lo soddisfa pienamente, ecco perché, quando gli è stato chiesto se tornerebbe in TV, Greco ha risposto: “lo farei solo per un’offerta economica importante.” Quanto? “Almeno 80/100mila euro, altrimenti rifiuterei. Non significa che guadagni 100mila euro ogni tre mesi, ma che se mi fermo tre mesi perdo cifre importanti nei mesi successivi.”, ha tenuto a chiarire. Per lo stesso motivo, non tornerebbe a Uomini e Donne nel Trono Over, anche perché quello, ormai, è un treno che è passato e fa parte dei tempi andati.