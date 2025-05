Uomini e Donne, Marco Cartasegna svela un retroscena: “C’è una sceneggiatura dietro”

Marco Cartasegna è uno dei tronisti rimasto nella storia di Uomini e Donne. Ha partecipato all’edizione del 2017 insieme a Luca Onestini e durante il suo percorso si è innamorato della sua corteggiatrice Federica Benincà, è stata la sua scelta ma dopo tre giorni si sono lasciati. Successivamente ha avuto una lunga relazione, durata più di un anno, con Soleil Sorge a sua volta ex scelta di Luca Onestini. A distanza di anni l’ex tronista è stata ospite del podcast di JeanToneria dove ha parlato della sua esperienza nel dating show rivelando anche dei retroscena.

Innanzitutto l’ex tronista Marco Cartasegna ha smascherato Uomini e Donne dicendo rivelando dei retroscena sul funzionamento e dimostrando che non tutto è spontaneo e naturale ma che al contrario c’è come una sorta di sceneggiatura dietro. Ad ogni tronista affiancano una persona della redazione che lo consiglia e che deve ‘costruire una sceneggiatura basata però su un interesse reale, non impongono nulla ma indirizzano.’ Durante la sua esperienza non ha conosciuto altre ragazze concentrandosi solo sulle sue corteggiatrici. La sua scelta è stata Federica Benincà, di cui dice di essersi innamorato ma l’amore è durato tre giorni complice il contesto ed il meccanismo.

“A Maria De Filippi sto sul caz*o”: la confessione di Marco Cartasegna

In maniera sincera e schietta, Marco Cartasegna ha confessato di aver fatto alcune serate dopo Uomini e Donne anche se ricorda ancora una serata ad Alghero in cui venne nessuno. Per quanto riguarda il rapporto con Maria De Filippi, invece, ha ammesso che tra i due non c’è nessun tipo di legame: “Mai avuto modo di avvicinarla nel privato, anzi penso di starle sul ca**o.” Aggiungendo che, a differenza di altri, lui non ha voluto continuare sulla scia del programma. È entrato ad Uomini e Donne per caso, spinto dalla sorella, è stato scelto come tronista e alla fine del suo percorso era uno dei tronisti più amati mentre lui si vergognava di essere riconosciuto come ‘quello di Uomini e Donne’ oggi invece ha un suo blog molto seguito Torcha e lavora per Sky Tg 24.