Ex tronisti di Uomini e Donne cacciati da Maria De Filippi al GF Vip?/ Segnalazione choc: “Lite ai provini”

Ex tronisti di Uomini e Donne cacciati da Maria De Filippi ai provini per il Grande Fratello Vip 8?

Non si arrestano le indiscrezioni sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo le voci sulla prossima opinionista, che potrebbe essere un noto volto del Tg5, si torna a parlare del possibile arrivo in casa di ex protagonisti di Uomini e Donne. È l’esperto di gossip Amedeo Venza a lanciare lo scoop secondo il quale alcuni ex volti di Uomini e Donne, cacciati da Maria De Filippi, avrebbero tentato i provini.

“C’è un curioso retroscena. – scrive Venza – Tra i tanti ex tronisti a fare anche domanda per un colloquio per il Gf Vip ci sarebbero anche quelli che un tempo Maria avrebbe cacciato dalla trasmissione (non so se ricordate ad esempio Laura o Andrea, Ciprian, Luca ecc…). Bene, tra questi ci sarebbe chi ha avuto la faccia tosta di proporsi per il reality per farsi conoscere meglio!”

Ciprian, ex di Uomini e Donne, protagonista di una lite ai provini del GF Vip? La segnalazione

A questa indiscrezione si aggiunge una segnalazione fatta a Deianira Marzano da parte di un utente Nip che avrebbe partecipato ai provini del Grande Fratello Vip in arrivo e avrebbe incontrato proprio uno di questi ex volti di Uomini e Donne citati. Lui è Ciprian, che fu corteggiatore di Andrea Nicole, con la quale ha poi avuto una relazione dopo il programma. Proprio Ciprian sarebbe stato il protagonista di una quasi rissa prima dei provini del GF.

Nella segnalazione si leggge: “Ciprian […]In fila voleva passare avanti perché era già stato in TV, così un ragazzo, che ovviamente era lì sotto al sole come noi, lo ha spintonato leggermente e questo Ciprian lo ha preso per il ciuffo e gli ha girato i capelli. È stata una scena imbarazzante”. Ovviamente si tratta di una segnalazione da prendere con le pinze, in quanto sprovvista di foto o video che ne provino la veridicità.

